Дрейфовали на бревне. В Барнауле спасли двоих подростков на Оби

Развлечение подростков с плаванием на бревне рядом с городским пляжем в Барнауле 2 июля едва не закончилось трагедией, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Течением "плавательный снаряд" отнесло от берега. Другой отдыхающий, испугавшись за товарищей, вызвал спасателей.
Работники поисково-спасательного отряда на акваториях оперативно прибыли на место происшествия и нашли двоих 15-летних юношей у опоры Нового моста.
Их пересадили на лодку и отвезли на берег. Медицинская помощь спасенным подросткам не потребовалась.
Специалисты регионального управления МЧС России на поминают о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе рядом с водой. Особое внимание следует уделять несовершеннолетним.
Ранее amic.ru писал, что с начала купального сезона в Алтайском крае утонули 10 детей.
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