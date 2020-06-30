10 детей утонули в Алтайском крае с начала купального сезона

С начала купального сезона 2020 года в Алтайском крае утонули 10 детей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Последний подобный несчастный случай произошел в Бийске 29 июня. Утонула 13-летняя девочка, которая пришла к реке Бия со сверстниками. По данному факту назначена доследственная проверка.
Следователи обращаются к населению с призывом не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.
"Взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде, — подчеркнули в Следственном комитете. — Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть".
Родителей призвали не забывать, что они несут ответственность за безопасность своих детей и один из ее залогов – выполнение правил поведения рядом с водой.
Комментарии
это очень страшная статистика, очень.
недавно был на одном из озер в районе п. Казенная заимка и наблюдал там такую картину, что каждый второй родитель с бутылкой пива в руках, а кто-то с бутылкой водки. дети же предоставлены сами себе. Люди, очнитесь, что вы творите? благодаря вашему пьяному разуму это все происходит
А когда открылся купальный сезон? Я не в теме - сижу дома и жду его открытия.
Ковидников меньше мрет за это время, закрывайте дальше все что можно, может вымрем быстрее))
сарказм если что...