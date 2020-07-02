"Летел под 140 км/ч". Мотоциклист насмерть сбил пешехода в Барнауле

В Барнауле мотоциклист сбил пешехода, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Авария случилась 2 июля перед мостом на Павловском тракте. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
На кадрах видно, что один из автомобилистов перегородил дорогу, чтобы никто случайно не переехал лежащего на проезжей части человека.
"Человек которые перегородил, больше всех суетился, помогал чем мог, — рассказал барнаулец. — Там дед шел на красный, а мотоциклист летел под 140 км/ч".
Ранее amic.ru писал, что женщину сбили на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной.
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