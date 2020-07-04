С утра пораньше. Барнаульцы жалуются на начавшуюся стройку между "Лентой" и "Ашаном"

Жители Барнаула пожаловались на начавшуюся стройку нового жилищного комплекса между торговыми центрами "Лента" и "Ашан" на улице Власихинской.
По словам горожан, сваи начали вбивать в субботу, 4 июля, в девять часов утра. Из-за этого в округе очень сильный шум.
Как ранее сообщал amic.ru, компания "Адалин-строй" приобрела на аукционе участок на ул. Власихинской, 65а, за 131 млн рублей. Тогда застройщик отметил, что территория уже обжита, рядом находятся трамвайные пути и маршруты автобусов, а к участку уже проведено отопление и водоснабжение.
Однако планы компании вызвали шквал критики. Жители соседних микрорайонов жаловались на отсутствие школы и детского сада в комплексе, поскольку детские учреждения в районе переполнены, и жителям новых домов будет некуда девать детей. Также горожане раскритиковали и план построить вокруг домов парковку на 1000 мест. Барнаульцы прозвали будущий ЖК "гетто" и "муравейником".
Комментарии
Каждому что либо не нравится. 9 утра это ещё ничего. В наше детство стойки под окнами долбили всю ночь.
жители барнаула в городе живут. нужна тишина езжайте в деревню. права и там чем то недовольны будут
Гетто расширяется) Главное чтобы до моей дачи не достроили это вот, что ошибочно называют жильем для людей.
И надеюсь пока до моей не достроят, к лесу не скоро доберутся. Думаю пяток лет ещё есть.
И надеюсь пока до моей не достроят, к лесу не скоро доберутся. Думаю пяток лет ещё есть.
Я видел план поселка уже на месте дач, но это было до крышнама и падения курса, сейчас времена еще хуже и будет еще и еще хуже поэтому вряд ли кто то захочет выкупать эти дачи и там ляпать новое гетто. Плохо одно, лес засерают там вместе со спортсменами, но те хоть убирают периодически за собой и блин шарятся на дачах и у кого забора нет нормального лазят ягоду собирают.
С таким же успехом все новостройки вне центра города можно назвать «гетто» и «муравейниками»
С таким же успехом все новостройки вне центра города можно назвать «гетто» и «муравейниками»
К сожалению так и есть и по всей России.
Школы не нужны-обучение дистанционное будет
Какой народ нежный пошел))) Поди бухал до утра, а теперь каждый звук раздражает))))