Два, три – продано. Между "Лентой" и "Ашаном" построят микрорайон из шести высоток

Компания "Адалин-Строй" выиграла аукцион по продаже земельного участка на ул. Власихинской, 65а. Уже весной – летом 2020 года между гипермаркетом "Лента" и ТЦ "Волна" застройщик начнет строительство микрорайона из шести многоквартирных домов комфорт-класса. Об этом amic.ru рассказали в отделе продаж компании.

"Да, мы купили участок, будем строить жилой комплекс. Пока ни названия, ни концепции не прорабатывали. Но это точно будет жилье класса "комфорт", как и в остальных проектах компании. Общая квадратура комплекса – около 90 тысяч квадратных метров, это примерно шесть многоквартирных домов", – рассказали специалисты.

"Адалин-Строй" выкупил участок площадью восемь гектаров за 131 млн рублей. Это в 2,5 раза больше начальной стоимости лота – 56,5 млн рублей. Конкурентом "Адалин-Строя" была компания "Союз" Владимира Отмашкина, которая предложила предпоследнюю цену в 129 млн рублей.

"Территория обжитая, рядом есть жилые кварталы, альтернативы строительства в дальнейшем нет, кругом все застроено. Транспортная логистика хорошая, проходят трамвайные пути, автобусные маршруты. Можно доехать в любую точку города. К участку подведено центральное отопление, водоснабжение", – отметили в отделе продаж.

Что известно об "Адалин-Строе"?

Компания одновременно работает на нескольких площадках в Барнауле. Она возводит вторую очередь ЖК "Марс" на ул. Попова, 142, и ЖК "Большая Медведица" на ул. Пролетарской, 160. В конце 2019 года застройщик вышел с проектом жилого комплекса "Питер" в квартале 2037. Микрорайон состоит из трех многоквартирных домов, закрытого для проезда двора и парковой зоны. В конце января 2020 года стало известно, что в квартале за "Сити-центром", рядом с ЖК "Большая Медведица", компания планирует построить крупный жилой комплекс бизнес-класса на 657 квартир с подземной парковкой.