В алтайском селе незаконно подняли тариф ЖКХ в пять раз

Жители села Березовка в Первомайском районе вынуждены были платить за услугу водоотведения в пять раз больше после того, как в октябре 2019 года ее переименовали в "вывоз ЖБО", сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия".
Возмущенные селяне обратились за помощью к депутату Госдумы от Алтайского края Александру Терентьеву. Он направил депутатский запрос в прокуратуру.
"Проверкой установлено, что ООО "Березовское ЖКХ" "в отсутствие законных оснований в квитанциях, направляемых гражданам, изменило услугу "водоотведение" на услугу "вывоз ЖБО", увеличив тариф на нее до 163 руб./куб. м (было 30,78 руб.куб. м)", — гласит ответ ведомства.
Против ООО "Березовское ЖКХ" возбудили административное дело за нарушение порядка ценообразования. Компании грозит до 100 тысяч рублей штрафа.
Примечательно, что население Березовки она уже не обслуживает. С 1 июня 2020 года услуги водоотведения оказывает МУП "Первомайские коммунальные системы". Руководство предприятия предупредили о том, чтобы оно не повторяло ошибки предшественника.
Ранее amic.ru писал, что с 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ.
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