Как вырастут счета за "коммуналку" в Алтайском крае с 1 июля 2020 года

С 1 июля в Алтайском крае вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Совокупный платеж за весь набор коммунальных услуг в большинстве муниципалитетов составит от 4,5% до 6,9%. Максимально коммуналка подорожает в Рубцовске - сразу на 11% или почти вдвое больше, чем, например, в Барнауле. Еще в октябре прошлого года правительство РФ утвердило предельные индексы повышения стоимости услуг ЖКХ. Для Алтайского края он составил 4,5%. Допустимое отклонение от норматива — 2,4%.
Как изменятся тарифы на отопление, электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение и вывоз ТКО в крупнейших городах Алтайского края — читайте в обзоре amic.ru.
Более 90% населения города обслуживается АО "Барнаульская генерация" и ООО "Барнаульский водоканал", тарифы которых изменятся этим летом.
Цена на отопление в Барнауле вырастет более чем на 90 рублей. С 1 января тариф был 1897,98 рублей за Гкал, а с 1 июля станет 1991,52 рублей. Впрочем, до октября в своих квитанциях горожане изменений не увидят.
Холодное водоснабжение вырастет не столь значительно — с 20,96 рублей до 21,74 рублей за куб. м.
В Барнауле тариф на горячую воду двухкомпонентный. Компонент на теплоноситель составит 21,74 рублей за куб. м, а компонент на тепловую энергию — 1989,02 рубля за Гкал.
Поясним: плата за 1 куб.м. горячей воды, рассчитанная по двухкомпонентному тарифу, состоит из стоимости куба холодной воды, умноженной на потреблённый объем, и стоимости подогрева (объем воды в кубах, умноженный на цену гигакалории и на норматив расхода теплоэнергии).
За водоотведение барнаульцы станут платить 20,05 рублей, тогда как в первом полугодии тариф составлял 16,55 рублей за куб. м.
Стоимость вывоза мусора для жителей города с 1 июля не изменится по сравнению с первыми месяцами года: по-прежнему услуга обойдется в 60,35 рублей с человека в месяц. Регоператором является АО "ЭКО-Комплекс".
В Бийске есть две основные компании, занимающиеся поставкой коммунальных услуг. "Бийскэнерго" повысит цену на теплоснабжение с 1620,54 рублей за Гкал до 1750,26 рублей.
Второй поставщик — МУП "Водоканал". Отопление там составит 2954,06 рубля за Гкал, оставшись неизменным с начала года.
Холодная вода для бийчан будет стоить как и раньше 18,73 рубля за куб. м. Также не подорожает для горожан и водоотведение: плата равна 20,09 рублей за "куб".
Тариф на горячую воду в Бийске двухкомпонентный. Компонент на теплоноситель составит 15,24 рублей за куб. м, а компонент на тепловую энергию — 1750,26 рублей за Гкал (у АО "Бийскэнерго").
Плата за вывоз мусора у регоператора ООО "Спецобслуживание-Центральное" чуть подрастет: с 37,59 рублей за кв. м до 43,12 рублей за кв. м.
В третьем по величине городе края больше чем на 200 рублей вырастет плата за отопление. Если в первом полугодии рубцовчане платили 2123,69 рублей за Гкал, то теперь эта величина составит 2353,67 рублей. Жители Рубцовска заметят рост цен и на холодную воду — с 21,52 рублей за "куб" до 22,6 рублей с первого июльского дня. Водоотведение не изменится: 23,72 рубля за куб. м.
Тариф на горячую воду в Рубцовске, как и в остальных городах, двухкомпонентный. Компонент на теплоноситель составит 22,6 рублей за куб. м, а компонент на тепловую энергию — 2353,67 рублей за Гкал.
Плата за вывоз мусора у ООО "ВторГеоРесурс" останется неизменной — 64,22 рубля с человека в месяц.
Сжиженный газ обойдется потребителю в 72,67 рублей за куб. м. Природный газ для жителей края, за исключением бийского направления, будет стоить 6,5 рублей за куб. м.
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