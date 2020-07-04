Александр Гудков поделился фото с Телецкого озера

Телеведущий и бывший КВНщик Александр Гудков посетил Республику Алтай. Снимок с Телецкого озера он опубликовал на своем аккаунте в Instagram.
Примечательно, что в кадре не сам Гудков, а вид с берега водоема на алтайские горы и собака.
В подписи к снимку артист проявил редкую лаконичность, уложившись всего в два слова. "Алтайские псы", — написал он.
Ранее amic.ru писал, что известного российского актера, продюсера и шоумена Сергея Светлакова с женой и двумя детьми заметили на отдыхе в Республике Алтай.
В этом сезоне на Алтае заметили и других известных артистов. В их числе Андрей Мерзликин и Павел Деревянко. Примечательно, что оба посетили памятник Шукшину в Сростках.
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