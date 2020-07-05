Жители Алтайского края болеют чаще всех в России

Алтайский край возглавил рейтинг регионов России, где население болеет чаще всего, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минздрава.
На 100 тысяч населения в регионе в 2019 году диагностировали свыше 252,7 тысячи случаев заболеваний.
В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (239,4 тысячи) и Ямало-Ненецкий автономный округ (231,3 тыс.).
В тройку регионов с наиболее здоровым населением включили Чечню (90,7 тыс.), Кабардино-Балкарию (95,8 тыс.) и Еврейскую автономную область (112,3 тыс.).
Ранее amic.ru писал, что Алтайский край занял второе место среди регионов России по числу людей с ожирением. Всего в прошлом году в крае насчитывалось 885 человек с лишним весом на 100 тысяч населения.
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