Сайт об экологических тропах создали в Алтайском крае

На специальном сайте для туристов объединили информацию об экотропах, которые расположены на особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае. Он был разработан сотрудниками учреждения "Алтайприрода", пишет официальный сайт региона.
В настоящее время на портале можно ознакомиться с тремя тропами: "Медвежьей", "Волчьей" и "Шинок". Позднее к ним добавятся тропы "С видами на гору Синюху", "Кислухинская" и "Лебединая".
На страницах троп есть вся информация, необходимая туристу: способы передвижения, сезон работы тропы, среднее время прохождения, сложность, режим посещения, наличие мобильной связи, длина, тип тропы, разрешенные и запрещенные на маршруте виды деятельности, а также какие опасности могут подстерегать.
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