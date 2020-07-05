В центре Барнаула произошло серьезное ДТП: в искореженной машине зажало женщину

В Барнауле на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской столкнулись два легковых авто, сообщает "Инцидент Барнаул".
Подробности столкновения неизвестны, однако одна из иномарок серьезно пострадала. По сообщениям очевидцев, в искореженном автомобиле зажало женщину, кроме нее пострадал еще один пассажир автомобиля. Позже спасателям удалось освободить пострадавшую.
Как ранее сообщал amic.ru, 4 июля в Барнауле водитель такси сбил несовершеннолетнего велосипедиста на пешеходном переходе. Как отметили очевидцы, подросток отделался легкими травмами и после ДТП смог самостоятельно встать и отправиться в больницу.
Комментарии
Сегодня вообще ощущение, что половина водителей первый раз за руль сели, ехать невозможно