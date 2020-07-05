Неизвестные сломали стальной столб на Аллее Ветеранов в Барнауле

В Барнауле злоумышленники сломали фонарный столб на Аллее Победы по улице Георгия Исакова, сообщает паблик "Barnaul 22".
Как предположил очевидец, кто-то решил повиснуть на столбе, из-за чего из земли выдернулось бетонное основание, и конструкция наклонилась на бок. Кроме того, хулиганы разбили стеклянный плафон.
Напомним, что это не первый подобный случай в благоустроенных уголках краевой столицы. Как ранее сообщил amic.ru, неизвестные разгромили Сквер Химиков на Потоке: на территории перевернули лавки и разбросали мусор.
Как отметили местные жители, в сквере часто собирается молодежь, которая распивает алкоголь.
Комментарии
Как предположил очевидец, кто-то решил на нем повиснуть, из-за чего из земли выдернулось бетонное основание столба и конструкция наклонилась на бок. Кроме того, хулиганы разбили стеклянный плафон.
ну если столб упал от того что на нем повисли, значит виноваты и ответ держать должны те кто плохо установил этот столб.
Какие вандалы? Лично я тут коррупцию вижу. Воткнули столб в землю, бетоном толком не залили, дождик прошёл почва размокла, вот он сам и упал.
Надо было предусмотреть то обстоятельство,что к столбу будут приставать и виснуть на нём по нескольку человек.
"Денис Судаков
Я шол в шестом часу утра плафон лежал на скамейке вмести с лампочкой были целые"
Это ещё один довод к тому, что всё развалилось само.
5.07.2020 18:54
- гость -
5.07.2020 18:59
- гость -
с такой логикой, надо сажать искусственные цветы и чугунные деревья. С головой вообще беда, ага?