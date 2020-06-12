Хулиганы разгромили сквер в Барнауле

В Барнауле хулиганы разгромили Сквер Химиков на Потоке, пишут очевидцы в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Местные жители обнаружили беспорядок утром 12 июня. На территории сквера были раскиданы лавки и разбросан мусор. Как написал автор поста, по вечерам здесь собирается много некультурной молодежи, которые, не стесняясь прохожих, ругаются матом и постоянно мусорят.
"По вечерам здесь собирается много молодежи, разговоры вперемешку с матами слышат дети, пришедшие покататься на велосипедах и самокатах... Подростки совершенно не стесняются ни мамочек с детьми, ни отцов, ни пожилых людей... Группы подростков постоянно таскают лавочки по всему скверу. Всюду битые бутылки, пустые пакеты. Полиция в сквере работает, но, видимо, нужны поздние рейды", – посетовал житель краевой столицы.
Ранее в Барнауле вандалы разгромили аллею на площади Мира. Тогда там поломали светодиодные деревья, вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и бросили в чашу фонтана кованую скамейку, а также серьезно повредили подсветку внутри самого фонтана.
Комментарии
Провал в работе полиции. Скорректируйте время работы патрулей.
12.06.2020 23:29
АБОРИГЕН
Низзя.. Онижедети, у них есть свои права, а вмешательство в их жизнь "полицаев" может повредить им психику. В семье наказывать нельзя, в школе нельзя, правоохранительные органы такие, как Вы , сетевые хомяки, дискредитируют с подачи западных хозяев инета. А потом, когда сталкиваетесь со стаей малолетних шакалят, удивляетесь, откуда это.
Дальше в лес больше дров.
80-е возвращаются. Тогда, что не сделают, всё раскурочат. Помню выдранные качели, битый шифер на верандах детских садов и прочие акты вандализма.
Филармонии театры библиотеки закрыли
Чем заняться ещё творческим личностям Потока ?
В городе быдлу не нужны скверы,достаточно крышек погребов,где можно расположиться для праздненства.
А почему местные Власти самоустранились от наведения порядка в данном муниципалитете ? Где хвалёный господин Новиков бывший генерал МВД ? Почему граждане этого района налогоплательщик от этого вандализма страдают ? Бардаком это называется и не уважением к гражданам это называется !
Это вам не офисы Навального громить и молодежь которая против Путина арестовывать, эта шпана - социально близка власти, поэтому полицаи с ними не работают...
13.06.2020 07:59
Итальянец
Так вот кто выдирал качели и бил шифер!!!
Путинята беснуются под солями
Полиция проявляет выдержку, а то их пластиковыми стаканчиками закидают, психику истравмируют ранимую, на честь и достоинство напосягают. А на что они тогда такие?
Да это же их пездюки и есть
Омскому 18 студенту студенту грозит до 7 лет лишения свободы из-за комментария в интернете!!! А фулиганам - вандалам ничего получается не грозит...
13.06.2020 09:23
Итальянцу
Да это же их пездюки и есть
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Да нет, это не "их" пездюки - это наши.
Воспитание заменить айфоном - это как два пальца об асфальт.
В Барнауле хулиганы разгромили Сквер Химиков
Может они выражали протест
В США сейчас также протестуют, только хуже. Полиция никого не трогает, даже на колени перед протестующими встает
Может они выражали протест
Против произвола полиции
Люлей навешать и заставить все восстановить и заплатить стоимость разрушенного в бюджет города... Для них же это все сделано на народные деньги. Мерзавцы
"Омскому 18 студенту студенту грозит до 7 лет лишения свободы из-за комментария в интернете!!! А фулиганам - вандалам ничего получается не грозит..."
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Щас полиции удобнее "работать" в интернетах , чем на земле.
Как люди выходят на гарантированные Конституцией мирные митинги и пикеты - их жёстко разгоняют и винтят, нарушая закон, причём полицаев привозят в разы больше, чем митингующих. А как охранять общественный порядок, так полицаев нет, их не хватает, они в интеретах ищут, на кого бы оскорбиться и дело пришить.
Может они выражали гарантированный Конституцией протест, как в США. Там полицаи к этому относятся с пониманием и никого не разгоняют