Хулиганы разгромили сквер в Барнауле

В Барнауле хулиганы разгромили Сквер Химиков на Потоке, пишут очевидцы в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Местные жители обнаружили беспорядок утром 12 июня. На территории сквера были раскиданы лавки и разбросан мусор. Как написал автор поста, по вечерам здесь собирается много некультурной молодежи, которые, не стесняясь прохожих, ругаются матом и постоянно мусорят.

"По вечерам здесь собирается много молодежи, разговоры вперемешку с матами слышат дети, пришедшие покататься на велосипедах и самокатах... Подростки совершенно не стесняются ни мамочек с детьми, ни отцов, ни пожилых людей... Группы подростков постоянно таскают лавочки по всему скверу. Всюду битые бутылки, пустые пакеты. Полиция в сквере работает, но, видимо, нужны поздние рейды", – посетовал житель краевой столицы.

Ранее в Барнауле вандалы разгромили аллею на площади Мира. Тогда там поломали светодиодные деревья, вырвали из клумб цветы, перевернули урны, сломали и бросили в чашу фонтана кованую скамейку, а также серьезно повредили подсветку внутри самого фонтана.