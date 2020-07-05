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Жители одного из домов Барнаула жалуются на вырубку деревьев под парковку

, ИА "Амител"
Платить за обустройство парковочных мест придется самим жителям домов

Фото: "Barnaul 22"

В Барнауле жители дома по адресу улица Георгия Исакова, 127 недовольны вырубкой деревьев во дворе, сообщает "Barnaul22".

По словам жильцов, деревья спилили по указу ЖЭК "Петровский".Они уверены, что причиной вырубки стала нехватка парковочных мест – гостям, приезжающим к жильцам окрестных домов, некуда ставить свои авто.

Кроме того, жители волнуются, за чей счет проводилось уничтожение деревьев и на кого лягут расходы по организации новой парковки.

Ранее amic.ru сообщил, что власти Бийска отдали под застройку зеленую зону в Заречье. По планам администрации, бор будет вырублен, а участки проданы под частное строительство.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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