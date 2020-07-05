В Бийске автомобиль наехал на бордюр, врезался в забор и перевернулся

В Бийске на улице Можайского в микрораойне Трест перевернулся автомобиль, сообщает паблик "Инцидент Бийск".
Как предполагают очевидцы, водитель черного Mitsubishi Lancer был нетрезв и на полной скорости заехал на бордюр, после чего врезался в забор и перевернулся. Информации о состоянии владельца автомобиля и его пассажиров нет.
Как ранее сообщил amic.ru, 5 июля в центре Барнаула на пересечении улицы Партизанской и проспекта Ленина столкнулись два автомобиля. По информации от очевидцев, в одной из иномарок зажало женщину, которую позднее смогли освободить спасатели. Кроме нее пострадал еще один пассажир искореженного автомобиля.
Комментарии