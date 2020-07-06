В Барнауле нашли замену попавшему под следствие заместителю мэра

Пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям на время отсутствия Сергея Демина с 6 июня занял гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев, сообщает пресс-центр мэрии.
У него диплом о получении высшего образования по специальности "Городское строительство и хозяйство", полученный в АлтГТУ имени Ползунова. В 2015 году Полежаев окончил магистратуру по направлению "Государственное и муниципальное управление" в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.
"Трудовую деятельность начал в 2010 году. С сентября 2010 по август 2012 года замещал должности коммерческого директора ООО "Автокрай", — уточняет пресс-служба городской администрации. — С августа 2012 по август 2013 года был генеральным директором ООО "Магистраль", с августа 2013 по июнь 2020 года – генеральным директором ООО "СИБИНВЕСТ".
На должность председателя организационно-контрольного комитета назначили Светлану Мосину. До этого она трудилась заместителем главы администрации Индустриального района.
Как ранее писал amic.ru, 16 марта СК сообщил о задержании заместителя главы города Барнаула Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". В администрации города Демин отвечал за вопросы градостроительства и земельных отношений.
Позднее появилась информация, что бывший генеральный директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков оплатил отпуск вице-мэра Демина. Он мог вместе с супругой отправиться в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго.
Комментарии
*фэйспалм*
Вы думаете, если поставили другого, то что-то изменится? А слабо упразднить должность?
Почему октябрьского "генерала" не двигают по служебной лестнице ? Не справедливо как то ...
Прусакову даёшь на должность???