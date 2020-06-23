Барнаульского вице-мэра Сергея Демина подозревают еще в одном коррупционном эпизоде

Бывший генеральный директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков оплатил отпуск вице-мэра Сергея Демина. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Алтайский сыр".

По информации канала, Демин мог вместе с супругой отправиться в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго, а поездку им якобы из-за карьерных соображений оплатил Канаков.

Официального подтверждения этой информации нет, поскольку на время разбирательства данные не разглашаются, подчеркивают в Следственном комитете.

Как уже писал amic.ru, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении уже бывшего гендиректора подконтрольного мэрии АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, директор одной из фирм Барнаула вручил Канакову около трех миллионов рублей. За это он поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

16 марта СК сообщил о задержании заместителя главы города Барнаула Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". В администрации города Демин отвечал за вопросы градостроительства и земельных отношений.