Счастье есть. Разбитую в хлам дорогу у старой "Ленты" в Барнауле начали ремонтировать

Участок дороги на Власихинской в Барнауле, на который пожаловались читатели amic.ru из-за огромных ям, начали ремонтировать. Особенно автомобилистов радует тот факт, что дорожное полотно восстанавливают на перекрестке с улицей Лазурной. "Этот перекресток всегда был как после артобстрела. Там такие ямы, что у неподготовленных водителей колпаки с колес летят в стороны", — рассказывает местная жительница Елена.
На прошлой неделе фотокорреспондент amic.ru побывал на этом участке и сделал фоторепортаж. Материал получил большой резонанс.
И вот — свершилось. Сейчас здесь идут оживленные работы. Фотокорреспондент amic.ru вновь побывал в этом районе города и убедился, что к перекрестку стянута техника, суетятся люди в оранжевых жилетах. И речь идет не о простом "ямочном" ремонте, а о серьезных работах. Дорожники уже сняли старый слой асфальта и укладывают новое покрытие. Работы ведутся от ТЦ "Волна" и до пересечения с Попова.
Между тем в администрации Барнаула сообщили, что участок дороги по улице Власихинская от ул.Шумакова до ул.Малахова вошел в число дополнительно отремонтированных по проекту "БКАД".
Комментарии
У Новой Ленты! Старая в другом районе. Эта новая уже стала старая, а титул новое перешел в Лену в Пионере?)
С каких пор"Лента" на Власихинской стала "старой"?
Это отлично!
С ремонтом дорог у меня стойкая ассоциация с обоями поклееными на не заштукатуренные и не загрунтованные стены. Занятие бессмысленное и дорогостоящее. Может пора уже начинать делать дороги в соответствии с общепринятыми (только не в РФ) технологиями? Для начала например обеспечить отвод воды с проезжей части. Сколько можно воровать и закапывать ресурсы в землю?
Старая Лента на Павлике, новая - на новом рынке.
А эта средняя получается?