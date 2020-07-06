Девушка упала с Нового моста через Обь в Барнауле

Вечером 5 июля в Барнауле с нового моста через Обь упала девушка, сообщает Telegram-канал сообщества Barnaul 22 со ссылкой на данные СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве установили, что девушка примерно 23-24 лет оказалась в воде на глазах очевидцев. В дальнейшем ее тело обнаружили в Октябрьском районе города.
Личность погибшей, а также причины произошедшего, устанавливают правоохранители. Назначена экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение.
Ранее amiс.ru писал, что в Барнауле спасли двоих подростков на Оби. Юноши дрейфовали на бревне, однако во время плавания их унесло течением к основанию моста через реку.
Комментарии
с этого моста обычно либо сами прыгают, либо помогают с прыгнуть, но ни как не падают.
Если сидеть на перилах, то можно упасть.
В дальнейшем ее тело обнаружили в Октябрьском районе города. ЭТО КАК ?
Снесло течением, прикинь!
Наверное неразделённая любовь... Соболезнования родным.
Неудачный селфак?
Я тоже хотела. Передумала
6.07.2020 13:01
Кот.Без сапог.
Снесло течением, прикинЬ обь граничит с октябрьским районом ?
Посмотрите карту Барнаула и не тупите
обь граничит с октябрьским районом ?
прикинь, обь не граничит с октябрьским районом, она протекает по территории района.
6.07.2020 13:19
ЯЛЕГЕНДА
Конечно граничит - ВРЗ, поселок Ильича, пос. Восточный
у понаехавших и выпускников ЕГЭ
Октябрьский район ассоциируется с п.Октябрьский,Индустр.района.
6.07.2020 13:32
Эхо
Ни как не ассоциируется, не может быть у воды района и всё)))