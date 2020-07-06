Оценены риски распространения бубонной чумы в России

Опасности распространения бубонной чумы на территории России нет, однако единичные случаи инфицирования возможны, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
"Чума – не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство", — сказал специалист в разговоре с РИА "Новости".
Малеев также отметил, что если в стране и возникнут единичные случаи заболевания, то они не вызовут "какого-то распространения", поскольку местные врачи знают, как работать с чумой.
Кроме того, специалист упомянул, что в РФ есть противочумные институты и станции, сотрудники которых отлавливают мышей, сусликов и сурков и исследуют их на наличие патогена. Он также предположил, что несколько заразившихся в Монголии и Китае могли есть мясо сурков.
Ранее в монгольской провинции рядом с границей Горного Алтая ввели карантин из-за бубонной чумы, которой заразились два человека. В воскресенья, 5 июля, также сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. В понедельник, 6 июля, стало известно, что еще у одного жителя Монголии подозревают заболевание — до госпитализации он съел мясо сурка.
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