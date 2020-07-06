Массовую гибель пчел зафиксировали в двух районах Алтайского края

В селе Гришенское Мамонтовского района и в селах Гонохово и Овечкино Завьяловского района зафиксировали массовую гибель пчел, пишет паблик Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Как полагают пчеловоды, причиной смерти поголовий стало отравление насекомых из-за химической обработки полей рапса 30 июня. Отмечается, что от этого пострадали порядка 15 человек.
При этом реакции властей, по словам местных жителей, нет. "Обращались во все инстанции, но ответа и реакции властей нет! Это наш источник дохода и дело моего отца. Сколько вкладывают сил и средств пчеловоды, а им просто закрывают рот", — посетовал пчеловод.
Как писал amic.ru, в Алтайском крае могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за жары. 33 муниципалитета уже подтвердили критическое снижение урожайности на площади 750 тысяч гектаров.
Комментарии
а чё пчёлы на чужие поля залетают?