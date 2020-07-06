В понедельник, 6 июля, в рамках видеосовещания аппарата правительства Алтайского края обсуждался вопрос необходимости введения режима чрезвычайной ситуации из-за засухи, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам главы регионального минсельхоза Александра Чеботаева, на всей территории края зафиксированы опасные агрометеорологические условия — суховей, почвенная и атмосферная засуха. По оперативным данным, 33 района уже подтвердили критическое снижение урожайности на площади 750 тысяч гектаров.
Губернатор Виктор Томенко поручил провести на этой неделе комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которой также обсудят введение режима ЧС в крае из-за засухи.
Комментарии
После Кавид мы уже ни чему не удивимся
В Алтайском крае могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Ситуация с ковид это не чрезвычайная ситуация, а вот засуха, это серьезней