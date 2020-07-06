Четверо детей утонули в Алтайском крае за неделю

С начала купального сезона 2020 года в Алтайском крае утонули 14 детей, из них четверо – за последнюю неделю, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Последний подобный несчастный случай произошел в Бийском районе 5 июля. Очевидцы утверждают, что родители погибшего мальчика распивали спиртное, пока дети купались.
"5 июля многодетная семья, воспитывающая пятерых детей, отдыхала на берегу реки Бия в районе села Малоенисейское, — уточнили в Следственном Комитете. — Ненадолго отойдя от берега, где купались дети, мать обнаружила, что по реке плывет тело ее 4-летнего сына. Без признаков жизни мальчика вынес из воды старший брат".
Следователи обращаются к населению с призывом не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи водоемов.
Родителей призвали не забывать, что они несут ответственность за безопасность своих детей и один из ее залогов – выполнение правил поведения рядом с водой.
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