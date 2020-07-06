В Алтайском крае ребенок утонул, пока родители распивали спиртное

Четырехлетний ребенок утонул в реке Бия в селе Малоенисейское, которое расположено в Бийском районе, сообщает паблик "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
По словам очевидцев, 5 июля родители с детьми отправились на берег водоема. Мальчик остался без присмотра, пока взрослые распивали спиртное, утверждают свидетели.
"За младшим 4-летним сыном мать не уследила, — гласит текст поста. — К сожалению, ребёнок утонул".
В конце июня amic.ru писал, что с начала купального сезона 2020 года в Алтайском крае утонули 10 детей. Один из последних подобных несчастных случаев произошел в Бийске 29 июня. Не смогла выбраться из воды 13-летняя девочка, которая пришла к реке Бия со сверстниками. А 3 июля в поселке Комсомольском Павловского района утонул 14-летний подросток.
Комментарии
Наверно, вторую десятку за ребенка пропивали.
ну. Главное путинские выплаты успели получить
По себе не судите.
А как ещё судить? Прийти на реку с ребенком - и за бутылку!