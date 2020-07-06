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Ущерб природе от разлива топлива в Норильске оценили в 147 млрд рублей

, ИА "Амител"
Компанию просят добровольно выплатить эту сумму в компенсацию вреда
Фото: пресс-служба Росрироднадзора

Фото: пресс-служба Росрироднадзора

Росприроднадзор оценил ущерб, нанесенный природе в результате разлива топлива в Норильске, сообщает пресс-служба ведомства.

"Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проведен расчет вреда и направлены требования о добровольном возмещении ущерба АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель")", — заявили в Росприроднадзоре.

Вред водным объектам оценили в 147 млрд рублей, а почве – в 738 млн рублей. Эту сумму просят внести компанию, ответственную за резервуары с нефтепродуктами.

Как уже сообщал amic.ru, 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") около 21 тысячи тонн топлива из резервуара выплеснулось в реки Далдыкан и Амбарная. 

В этот же день на место разлива въехал автомобиль, начался пожар. Его ликвидировали в тот же день. Пострадавших не было.

Генпрокуратура возбудила три уголовных дела – из-за порчи земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ), нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и загрязнения вод (ст. 250 УК РФ). 

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 июня сообщила, что предельно допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске превышена в десятки тысяч раз. По ее словам, в грунт попало около 6 тыс. тонн нефтепродуктов, а в водные – около 15 тыс. тонн.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что причиной аварии стало проседание свай фундамента. Первый вице-президент – операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко заявил, что разлив мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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