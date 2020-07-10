Перекроем Павловский. В поселке Новый Спутник готовы бастовать из-за проблем с водой

Жители барнаульского микрорайона Новый Спутник жалуются на проблемы с водоснабжением. Днем люди обычно вообще сидят без воды, а ночью из крана льется желтая жидкость с запахом канализации. Водопроводные сети, по словам жителей находятся в собственности у компании "АлеТан". Люди недовольны, что компания вообще никак не реагирует на жалобы.
Жители хотят, чтобы городская администрация забрала коммуникации себе. Тогда бы они смогли платить по счетчикам и получать качественную воду. Обращения в мэрию и прокуратуру ни к чему не привели. Тогда местные жители обратились в редакцию amic.ru. Они прочитали наш материал о ситуации в поселке "Сибирская долина", где людям пришлось перекрыть трассу, чтобы власти начали действовать: сейчас сети там оформляет муниципалитет. В Новом Спутнике уверяют, что тоже готовы на крайние меры: местные жители собираются перекрыть Павловский тракт и отрезать город от аэропорта, если их никто не услышит.
Они рассказали amic.ru, как выживают в жару без воды, что им отвечают в администрации и прокуратуре и почему в поселке еще и проблемы с отоплением.
Если в кране нет воды
Медовая, Черничная, Персиковая: названия улиц в Новом Спутнике — настоящий гастрономический рай. Но жизнь здесь, по словам местных жителей, совсем несладкая: помыться летом просто невозможно, а то, что изредка течет из крана, водой назвать трудно. И трудно поверить, что проблема надуманная: на встречу с корреспондентами amic.ru в поселке собрались десятки человек. Наперебой они рассказывали о том, как им приходится жить без воды.
"Наша "вода" — я вообще молчу. Это болото, а не вода. На сегодняшний день она просто делает "кап-кап-кап". Вчера ее вообще не было. Позавчера тоже не было. Вы бы увидели и понюхали эту воду: желтая и пахнет канализацией. А ведь большинство в поселке живут с детьми. Приходится вставать в 5 утра, чтобы помыть ребенка и помыться самому", — рассказала местная жительница Марина.
Жители Нового Спутника в отчаянии: многочисленные жалобы в различные ведомства ни к чему не приводят. Увидев, как ответа властей добились в "Сибирской долине", они тоже всерьез задумываются о том, чтобы устроить забастовку на оживленной трассе: совсем рядом находится Павловский тракт.
"У нас тут аэропорт рядом. Вот его и перекроем. У нас есть чат в WhatsApp, где уже многие готовы устроить забастовку. Хоть так о наших проблемах кто-то услышит. Мало не покажется никому. Мы просто хотим, чтобы у нас в поселке была хорошая вода", — пригрозила Елена Косарева, которая живет в поселке с 2018 года.
Когда мы приехали в Новый Спутник, вода все же бежала из кранов, но небольшой струйкой. Действительно, она выглядела мутной и сильно пахла канализацией. На предложение местных жителей оценить еще и вкус этой жидкости мы ответили любезным отказом. В Новом Спутнике рассказывают, что отключения происходят по несколько раз за неделю. Сотрудники ресурсоснабжающей организации по телефону объясняют жителям, что отключения происходят из-за поломок и ремонтных работ. Но в Новом Спутнике связывают это не с авариями, а с недобросовестным поведением ответственных за водоснабжение людей.
"Мы даже по часам проверяли. Вода начинает бежать из крана ровно в 23:30. А уже к утру напора снова нет никакого. Но и напору я не радуюсь. Вода такая ужасная, что котельное оборудование постоянно ломается. Если снять ободок унитаза и пальцем провести — ужаснешься. Все желтое. Яйца на Пасху можно просто в этой воде варить — покрасятся", — пояснила Елена Косарева.
Проблема с водоснабжением существует уже несколько лет. Люди, которые живут в поселке с момента его основания в 2011 году, рассказывают, что поначалу воды хватало всем. Но сейчас в Новом Спутнике больше 500 домов, которые обслуживает всего одна насосная станция.
Инженерные сети в поселке, как следует из ответов на обращения жителей, принадлежат ООО "АлеТан", скважина находится в частной собственности. В компании на жалобы по поводу отсутствия воды вообще никак не реагируют, подчеркнули собственники участков в Новом Спутнике.
"АлеТан" расправил сети
Несмотря на проблемы с водоснабжением, деньги с жителей "АлеТан" исправно собирает. Только не за воду: она техническая, а потому по счетчикам в поселке никто не платит. Вместо этого людям ежемесячно выставляют счет на 940 рублей: за обслуживание газовых и водопроводных сетей.
Больше всего в этой ситуации жителей возмущает то, что все инженерные коммуникации построены на их же деньги. По их словам, газовые и водопроводные сети в микрорайоне провели в 2012-2013 годах на условиях долевого строительства за счет собственников участков.
"Мы все, когда покупали участки, оплатили и сети. Кто-то покупал дома уже вместе с коммуникациями. Мы же, например, купили участок за 1 250 000 рублей в 2016 году. И в договоре было прописано, что 80 тысяч из этой суммы идут на благоустройство территории, а 840 тысяч — на строительство газопровода и водопровода", — объяснила Марина.
Долгое время построенные коммуникации были бесхозными, а микрорайон обслуживала управляющая компания "Новый Спутник". Тогда жители, по их словам, платили по 650 рублей в месяц за обслуживание сетей.
"Управляющая компания хоть что-то делала у нас тогда: хотя бы дороги зимой чистили. Но асфальта, на который мы сдавали деньги, на многих улицах до сих пор нет. Ровно так же до сих пор нет и нормального уличного освещения", — пожаловалась Марина.
Жители рассказывают, что в какой-то момент их терпение лопнуло, и они стали требовать от "Нового Спутника" показать, куда УК потратила деньги, заплаченные за благоустройство. Спустя какое-то время управляющая компания вообще прекратила свое существование. Вместо нее в январе 2019 года в поселке появилось ООО "АлеТан". Жители микрорайона утверждают, что по сути это просто смена названия: компания зарегистрирована по тому же адресу, что и ликвидированный УК "Новый Спутник". Генеральный директор новой организации — Алексей Чернодаров.
Тогда инициативная группа жителей обратилась в городскую администрацию с просьбой оформить инженерные коммуникации в муниципальную собственность. В микрорайоне надеялись, что сети заберет "Водоканал", качество воды и напор улучшат, а платить можно будет по счетчику.
В администрации города amic.ru подтвердили, что из Нового Спутника к ним действительно обращались. Весной 2019 года в мэрии даже прошло несколько совещаний с участием инициативной группы. По словам жителей, в администрации пообещали проблему решить. Это подтверждают и официальные документы: в 2019 году мэрия начала оформлять бесхозные сети в муниципальную собственность.
Но чиновники сделали это с нарушением — в необходимом пакете документов не оказалось строительного паспорта. Жители предоставили в редакцию amic.ru копию официального ответа из районной прокуратуры: из документа следует, что администрация долгое время не предпринимала надлежащих мер, чтобы исправить ошибку и оформить сети. А главе Индустриального района в связи с этим ведомство вынесло официальное представление (прокурорский акт, который призывает устранить нарушения — прим.авт).
Другими словами, оформить сети в муниципальную собственность так и не получилось. А вот в компании "АлеТан" ошибок не допустили и оформили водопровод в микрорайоне на себя.
Качество воды с тех пор, по словам жителей, не поменялось. А вот тариф за обслуживание сетей вырос больше чем на 300 рублей в месяц.
"Ну жалуются и пусть жалуются"
Завладев водопроводом в микрорайоне, "АлеТан" в апреле этого года оформил в собственность еще и газовые сети. Теперь тут проблемы не только с водой: некоторые жители рассказали, что не могут подвести газ, потому что компания якобы этому препятствует. Чтобы получить согласие "АлеТана" на подключение, людям приходится жаловаться во все возможные ведомства.
"Я переехал сюда в 2018 году, и больше года мне пришлось добиваться подключения. Чернодаров ведет себя с жителями как второй губернатор, не меньше. Я приходил к нему с заявлением, а выводили меня уже с полицией. "АлеТан" требовал, чтобы я сначала погасил все долги, которые мне начислили. Правда, долги с меня пытались взыскать за тот период, когда никакого "АлеТана" еще даже не существовало. И в суд на меня они подавали — проиграли. Только в этом году, после хождения по инстанциям и жалоб в прокуратуру мне удалось добиться от "АлеТана" согласия на подключение", — рассказал Андрей Косарев.
Ответы и администрации, и прокуратуры на многочисленные жалобы жителей очень похожи: решить проблему с качеством воды и подключениями к газу должен "АлеТан" как собственник сетей. Жительница Нового Спутника Оксана Колбина написала о проблеме поселка на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Ответ пришел из алтайского Минстроя: ведомство признало, что качество воды не соответствует нормам СанПин. Чтобы ее можно было пить, министерство рекомендовало "АлеТану" установить станцию очистки. Компания, по заверениям местных, этого не сделала.
Сам Чернодаров в телефонной беседе с корреспондентом amic.ru о недовольстве жителей высказался достаточно коротко: "Ну жалуются и пусть жалуются". Все вопросы он попросил присылать на электронную почту. Правда, электронный адрес компании нигде не указан, а сам Чернодаров назвать его отказался. На звонки и сообщения он больше не отвечал.
Местные жители требуют, чтобы все коммуникации в поселке забрала городская администрация. Они готовы платить за воду по установленным тарифам, если будут получать ее без перебоев. А "АлеТан" они называют "бесполезной прокладкой" между жителями и коммуникациями, которые они построили на свои деньги. Компания, по их словам, ничего не делает ни для повышения качества воды, ни для увеличения напора.
В администрации города amic.ru ответили, что сейчас перевести сети в муниципальную собственность уже невозможно, поскольку ими уже завладел "АлеТан". Компания же несет ответственность за обеспечение жителей "качественной питьевой водой", подчеркнули в мэрии. Поэтому избавиться от "прокладки", как компанию называют в микрорайоне, похоже, пока не получится.
Жителей Нового Спутника такой ответ, конечно же, не устраивает. Чтобы получить хорошую воду, они готовы идти до конца.
"Почему меня должны интересовать какие-то формальности, если мне элементарно перед сном ребенка помыть нечем? Мы все хотим, чтобы у нас постоянно была вода. На "АлеТан" должна найтись управа, иначе мы сами будем действовать. Если будут забастовку собирать, я обязательно пойду. Прямо с коляской и выйду", — не сдерживает эмоций жительница микрорайона Марина. И поддержать ее в этом готовы многие собственники участков в поселке.
Комментарии
Странно, что амику разрешают публиковать такие новости. Ведь так другие люди, начитавшись, начнут отстаивать свои права
росгвардия пусть их дубинками погладит
сначала покупают не подумав, а потом ноют что им все должны
в продолжение. а следом направить мчс, чтобы посмотрели как в их шанхае дела с нормами и снипами. обстоят. не вынесены лм постройки за границы участков, соблюдена ли дистанция при стпоительстве бань и курятников.
В идеале, направить отряды росгвардии из соседнего региона для усмирения/устрашения. Инициаторов приструнить, впаяв статьи за экстремизм, терроризм и оскорбление власти, лет на 6 чтоб присели
Ага, аэропорт отрежут!
прям флэшмоб...словно призыв к действиям.
Надо и нам собраться на такой митинг. тож башенька старенькая. Каждую неделю отрубают воду.... ну а че? Всем можно а мы чем хуже?
10.07.2020 09:25
- гость -
сначала покупают не подумав, а потом ноют что им все должны
Ну да. Еще и детей, наверное, в город возят в сады и школы?) Любят некоторые люди трудности.
Вот пример в Чикаго СЩА - перекрыли какой то крупный мост порядка 600 человек,так с обоих сторон моста нацгвардия на автобусах всех 600 человек забрала ,провела беседу в 2 х дневном тюремном режиме и ВСЁ "тишь да гладь". А это как - перекрыть дороги - дураки что ли.
Все правильно делают. По другому их ни кто не услышит и не будет ни каких действий от властей... Сиб Долину услышали и Спутник достучится. Удачи Вам и терпения...
Ну свежий воздух и ГОРДОСТЬ за собственный дом,
надо же чем то компенсировать!
Такое ощущение,что комментарии сам господин Чернодарова и его прихлыстни налипили))АлеТан это ОПГ...
Походу возвращается время колодцев... м н да... дожили блин
10.07.2020 09:35
parom4ik
При чем здесь власти? Здесь взаимоотношение жителей и УК. Не качественные тебе услуги поставляют, подавай в суд. Но им лень. Им проще, с пивом, перекрыть дорогу.
Это уже какой-то террор органов власти, берут участки в поле а потом ТРЕБУЮТ, чтобы решили из проблемы за государственный счёт! Дороги заасфальтировали, воду качественную провели, освещение... С чего вдруг?!
0.07.2020 09:54
69
право на коммуникации есть только у жителей многоэтажек?
участки находятся в черте муниципалитета,приобретены за счет жильцов,они так же облагаются налогами,за счет которых и должны содержаться.
лишних пару дней в многоэтажке без горячей воды посидели-и уже стоны,мол,доколе. а здесь элементарных условий у жителей нет-это скорее повод для сочувствия,а не злорадства
Злорадные высказывания через одного. Люди имеют право на нормальное отношение хотя бы за то, что они платят налоги. Посмотреть на злорадствующих когда их загонят в угол.
Это что за призывы к терроризму
Идите Рыжему перекрывание что хотите
Почему обычные люди должны в пробках стоять из за ваших прихотей?
Что то слишком самоуверенный директору УК
Таких шарашкиных контор много. Чистой воды мошенники. В посёлке Новый Спутник более 500 домов, люди хотят быть услышанными. ООО АлеТан организация по сбору денег, их даже в 2Гис нет.
Да, конечно, хорошо рассуждать сидя дома и пользуясь хорошой водой. Это зависть что ли, живущих в хрущевках? Или гость, так упорно трудящийся на говно АлеТан и печатающй говно комментарии, как под копирку? А каком терроре Вы говорите, мы люди, которые хотим пользоваться элементарными благами, а нам этого делать не позволяют. И какая то контора, которая решила, что будет вершителями судеб давать или отнять. Не будет такого. Сколько "добрых" людей у нас пипец. Это наш дом и мы жители будем идти до конца, чтобы сделать его лучше.
Это наш дом и мы жители будем идти до конца, чтобы сделать его лучше.
Вот и звиздуйте по холодку в администрации и прокуратуры, а не дороги перекрывайте.
Алетан это пишет, чувствуют, что жареным попахивает, жопка скоро полная будет
Дустом их потравить надо, развозмущались они
Жители Нового Спутника правильно делают, что не молчат о проблемах поселка. Конечно перекрытие Павловского тракта - это крайняя мера. Но оставлять ситуацию с хамоватыми людьми ООО "АлеТан" не нужно!
И все на фото поголовно без МАСОК. Социальную дистанцию не соблюдают. Роспотребнадзору и полиции работы, непочатый край.
Для особо одарённых, которые считают, что мы жители бездействуем прочитайте ещё раз, мы обращались не только в администрацию, прокуратуру и были на личных встречах с главами, но решать нашу проблему они отказываются. И если вы считаете, что это не проблема. Могу пригласить желающих в гости и показать на сколько все "отлично".
69, вы статью то почитайте! Там же написано что жители своими деньгами каждый участвовал в строительстве сетей. а теперь левый дядя пытается получить с жителей деньги, за то что они сами у себя будут брать в аренду эти же сети! И совет обращаться в администрацию в прокуратуру, отличный
Как житель Сибирской долины могу посочувствовать и пожелать удачи, у нас даже после перекрытия змейногорского тракта пытаются спустить на тормозах, сейчас вода пока дожди идут вроде есть но качество ужасное и воду отключают пару раз в день, Водснаб говорит что автоматика не держит но менять не собирается похоже врет
Но если почитать статью внимательно, то там написано на что в администрацию и в прокуратуру обращались ! вы бы слышали запись этих совещаний в администрации...! Как представители власти реагируют! Неудивительно что оформление в Государственную собственность сетей было намеренно вялотекущее! А левому дяде удалось оформить их на себя побойчее и не за красивую улыбку! И про дороги Прочитайте.: на дороги с нас каждый месяц собирали, обещали ПО ТРИ улицы в сезон отсыпать, ни одной не отсыпали, слышите! Ни одной не отсыпали. !!! ДЕНЬГИ НАШИ ГД??? О каких удовольствиях за государственный счёт вы ведёте речь? Речь о наших деньгах, который уже заплачены!
Одного дурака с деревни туда надо, он с ружьем решит этот вопрос. Жестоко? Справедливо. Почем горожане перестали решать вопросы с людьми напрямую а все ходют и пишут в какие то кабинеты? Запомните, с людьми работать надо напрямую! И тогда не будет таких толп без масок, и привлекать третьих лиц ,и устраивать беспорядки что бы привлечь 4 лиц.
Все шашлычники отписались, кто сегодня через Павловск "на природу" поедет? Вы - смешны и глупы. Что вы блеяли в 90-е, когда шахтеры перекрывали дороги и жд пути? или это вас не касалось? Вы туда не ездили? Вы даже статью не прочитали толком. С людей собирают деньги за непредоставленные или некачественные услуги. Написано, что администрация и прокуратура кивают на Алетан, а вы опять талдычите "суды, туды". Для суда необходимо, чтобы прокуратура предприняла действия и завела дело. На лицо, сговор властей и Алетана.
Вы говорите "выехали в чисто поле, сами решайте проблемы". А, вот, опять же, мимо. Если земли предназначены под жилую застройку, значит, власти должны обеспечить застройщиков основными коммуникациями и подъездными путями. То, что коммуникации в частном владении не снимает с администрации ответственности. За несоблюдение условий содержания коммуникаций Алетан можно привлечь к ответственности и признать действие договора передачи в собственность ничтожным. Но, это никому не нужно, потому что, сговор.
Интересно комментарии читать! За государственный счет??? А вы за чей счет пользуетесь водой и теплом? За свой??? Асфальтированные дороги в городе и возле ваших домов тоже за свой счет прокладываете? или за государственный? Освещение? И проблемы в многоквартирных домах тоже решаете сами? То запахи канализации, то крыша протекает. И участки покупались с подведенными коммуникациями! И эти же участки органы власти выделили для продажи под ИЖС. Не в лесу и не в тайге живем. И участки покупались за приличные деньги. Жители Нового спутника точно также являются жителями города.
Я живу в Спутнике. Вода отвратительная, вся сантехника жёлтая, все коммуникации в доме забивается, техника выходит из строя. Живём с двумя детьми, ни помыться нормально, ни вещи постирать... Особенно летом. Это ужас. Платим исправно по 950
воды им мало, выслать водометы...
Так смешно читать высеры Алетановские
Пока они еще ничего не перекрыли, только предупреждают. А посидишь без воды - и куда угодно пойдешь, если грудному младенцу негде попу помыть.
Вообще, почитаешь некоторые злобные комментарии, подумаешь- может, мы действительно, заслуживаем такой жизни. Хватит уже друг друга ненавидеть, все в одной лодке.
1 в 1 Сибирская Долина, за
чиновники сделали это с нарушением — в необходимом пакете документов не оказалось строительного паспорта...из документа следует, что администрация долгое время не предпринимала надлежащих мер, чтобы исправить ошибку и оформить сети...А вот в компании "АлеТан" ошибок не допустили и оформили водопровод в микрорайоне на себя.
Сговор?
мммм
я понять не могу, как они покупали участки без коммуникаций?
это надо какими быть идиотами
купить землю в чистом поле и ждать воды с неба
именно так и выглядит
самое первое правило королевы- узнать как обстоят дела с коммуникациями
логика проста : я построю один дом в поле ) и буду требовать власти что бы мне провели свет, дорогу, развели коммуникации , провели воду и сделали водоотведение! а мне скажут в администрации дорогой ты не офигел ли случайно? сколько нужно ресурсов что бы тебя тут содержать? едь в город живи, а если не хочешь твое право, на всех средств не хватит! живут в крутых поселках еще и дорогу перекрывать, борзые стали все ! привыкли жить хорошо а чуть что стало не так власти виновата! мы нищета вобще ничего не просим спокойно живем и не требуем ни у кого и ничего! уже по опыту убедился кто с деньгами сейчас и больше всех ноют!
10.07.2020 10:18
Наталья
Да, конечно, хорошо рассуждать сидя дома и пользуясь хорошой водой. Это зависть что ли, живущих в хрущевках?
Конечно зависть!) Все хотят грязную воду по ночам пить) вы думайте хоть, когда пишете.
Кто Вам сказал, что дома в чистом поле построены?!! Коммуникации все есть, но жители заплатили за них достаточно, чтобы иметь право требовать качественной их работы.
Если вы льете воду мимо счетчиков, у вас её не будет никогда. А в чем проблема установить счетчики и утвердить тариф? При чем здесь городские власти? Поверьте, что лучше не будет, яркий пример тому поселок Октябрьский - сети отдали, но ничего не изменилось. Решайте сами, Павловский тракт тут не при чем.
А почему молчит этот Алетан? Пусть озвучит сколько людей не платит, а водой пользуется, да еще поди картошку поливает два раза в день. Уверен таких полно!
вангую - алетан сидит тут и строчит некоторые коменты под разными никами - как под копирку
жареным запахло
гуров2
Кто Вам мешает сделать воду! скважина на участке и вперед! нет все на халяву надо! Кто мешает водонапорную башню поставить? кто мешает через суд забрать существующие сети раз организация собственник не содержит их должным образом и не исполняет обязательства! Иск о понуждении администрации решить вопрос и т.д. Вариантов решения проблемы сотня! ВЫ ХОТЬ ЧТО ТО КРОМЕ НЫТЬЯ СДЕЛАЛИ - НЕТ! Но мы идем самым простым путем - рот пошире и крик погромче "ДАЙТЕ НАМ"!
Козлу
через суд решить совет конечно дельный, ога
юрист пади сам то?
Люди!!!! Прежде чем писать Вы хотя бы прочитайте статью, такое впечатления, что вы коменты пишите и вообще не понимаете, что написанно.
10.07.2020 11:37
Козел
череп не жмет? статью перечитай, рогатый.
10.07.2020 11:46
Людмила
Все все прекрасно поняли. Вы перекрытием павлика хотите создать проблемы половине города, и еще комментам удивляетесь.
10.07.2020 11:46
Людмила
Люди!!!! Прежде чем писать Вы хотя бы прочитайте статью, такое впечатления, что вы коменты пишите и вообще не понимаете, что написанно.
людочка
заплатите деньги водобурам
пробурите скважину
это вам обойдется дешевле и быстрее
нервы будут в порядке к тому же
пока вы дождетесь воды от города
Там мужиков нет... Суды прокуратуры-муть это.. Собрались сходили в эту шарашку-бока намяли и вопрос решен...
Если бы у нас была возможность сделать скважину давно бы сделал каждый. Вода находится очень глубоко, более 200 метров. Не каждому по карману отдать 500 тыс за скважину.
Жить в городе в отдельном комфортабельном доме очень дорого, по средствам лишь очень состоятельным. А у нас каждый мэнеджер из рога и копыта живёт в котЭджЭ. Отсюда и проблемы.
Привлечь за терроризм и подрывание основ государственного строя. Зачинщикам серьёзные реальные сроки.
Проблемы с качеством воды нужно решать. Если нас не слышит Алетан, то власти должны услышать. Зачем доводить до перекрытия трассы? За то время пока существует эта проблема, все кто хочет урвать денег за волу, могли бы поставить очистные фильтры и получать прибыль. Никто не отказывается платить за питьевую воду, не хотят платить за техническую. А так на ровном месте ничего не делая нечего и надеяться, что кто то будет платить. Ставьте очистку и собирайте деньги!
Зачем нам платить Алетану за техническую воду, а потом ещё и покупать питьевую? На что рассчитывают эти аферисты?
Спорный момент по перекрытию дорог, даже те, кто поддерживает справедливость требований, попав в пробку, резко поменяет мнение. Люди на дороге вообще не причем. Еще как то понятно перекрытие, например, подъезд к какому-нибудь зданию органа власти, чтобы чиновники прониклись проблемой. Но делать хуже ни в чем не виноватым посторонним людям наверное не правильно