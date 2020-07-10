Перекроем Павловский. В поселке Новый Спутник готовы бастовать из-за проблем с водой

Жители барнаульского микрорайона Новый Спутник жалуются на проблемы с водоснабжением. Днем люди обычно вообще сидят без воды, а ночью из крана льется желтая жидкость с запахом канализации. Водопроводные сети, по словам жителей находятся в собственности у компании "АлеТан". Люди недовольны, что компания вообще никак не реагирует на жалобы.

Жители хотят, чтобы городская администрация забрала коммуникации себе. Тогда бы они смогли платить по счетчикам и получать качественную воду. Обращения в мэрию и прокуратуру ни к чему не привели. Тогда местные жители обратились в редакцию amic.ru. Они прочитали наш материал о ситуации в поселке "Сибирская долина", где людям пришлось перекрыть трассу, чтобы власти начали действовать: сейчас сети там оформляет муниципалитет. В Новом Спутнике уверяют, что тоже готовы на крайние меры: местные жители собираются перекрыть Павловский тракт и отрезать город от аэропорта, если их никто не услышит.

Они рассказали amic.ru, как выживают в жару без воды, что им отвечают в администрации и прокуратуре и почему в поселке еще и проблемы с отоплением.

Если в кране нет воды

Медовая, Черничная, Персиковая: названия улиц в Новом Спутнике — настоящий гастрономический рай. Но жизнь здесь, по словам местных жителей, совсем несладкая: помыться летом просто невозможно, а то, что изредка течет из крана, водой назвать трудно. И трудно поверить, что проблема надуманная: на встречу с корреспондентами amic.ru в поселке собрались десятки человек. Наперебой они рассказывали о том, как им приходится жить без воды.

"Наша "вода" — я вообще молчу. Это болото, а не вода. На сегодняшний день она просто делает "кап-кап-кап". Вчера ее вообще не было. Позавчера тоже не было. Вы бы увидели и понюхали эту воду: желтая и пахнет канализацией. А ведь большинство в поселке живут с детьми. Приходится вставать в 5 утра, чтобы помыть ребенка и помыться самому", — рассказала местная жительница Марина.

Жители Нового Спутника в отчаянии: многочисленные жалобы в различные ведомства ни к чему не приводят. Увидев, как ответа властей добились в "Сибирской долине", они тоже всерьез задумываются о том, чтобы устроить забастовку на оживленной трассе: совсем рядом находится Павловский тракт.

"У нас тут аэропорт рядом. Вот его и перекроем. У нас есть чат в WhatsApp, где уже многие готовы устроить забастовку. Хоть так о наших проблемах кто-то услышит. Мало не покажется никому. Мы просто хотим, чтобы у нас в поселке была хорошая вода", — пригрозила Елена Косарева, которая живет в поселке с 2018 года.

Когда мы приехали в Новый Спутник, вода все же бежала из кранов, но небольшой струйкой. Действительно, она выглядела мутной и сильно пахла канализацией. На предложение местных жителей оценить еще и вкус этой жидкости мы ответили любезным отказом. В Новом Спутнике рассказывают, что отключения происходят по несколько раз за неделю. Сотрудники ресурсоснабжающей организации по телефону объясняют жителям, что отключения происходят из-за поломок и ремонтных работ. Но в Новом Спутнике связывают это не с авариями, а с недобросовестным поведением ответственных за водоснабжение людей.

"Мы даже по часам проверяли. Вода начинает бежать из крана ровно в 23:30. А уже к утру напора снова нет никакого. Но и напору я не радуюсь. Вода такая ужасная, что котельное оборудование постоянно ломается. Если снять ободок унитаза и пальцем провести — ужаснешься. Все желтое. Яйца на Пасху можно просто в этой воде варить — покрасятся", — пояснила Елена Косарева.

Проблема с водоснабжением существует уже несколько лет. Люди, которые живут в поселке с момента его основания в 2011 году, рассказывают, что поначалу воды хватало всем. Но сейчас в Новом Спутнике больше 500 домов, которые обслуживает всего одна насосная станция.

Инженерные сети в поселке, как следует из ответов на обращения жителей, принадлежат ООО "АлеТан", скважина находится в частной собственности. В компании на жалобы по поводу отсутствия воды вообще никак не реагируют, подчеркнули собственники участков в Новом Спутнике.

"АлеТан" расправил сети

Несмотря на проблемы с водоснабжением, деньги с жителей "АлеТан" исправно собирает. Только не за воду: она техническая, а потому по счетчикам в поселке никто не платит. Вместо этого людям ежемесячно выставляют счет на 940 рублей: за обслуживание газовых и водопроводных сетей.

Больше всего в этой ситуации жителей возмущает то, что все инженерные коммуникации построены на их же деньги. По их словам, газовые и водопроводные сети в микрорайоне провели в 2012-2013 годах на условиях долевого строительства за счет собственников участков.

"Мы все, когда покупали участки, оплатили и сети. Кто-то покупал дома уже вместе с коммуникациями. Мы же, например, купили участок за 1 250 000 рублей в 2016 году. И в договоре было прописано, что 80 тысяч из этой суммы идут на благоустройство территории, а 840 тысяч — на строительство газопровода и водопровода", — объяснила Марина.

Долгое время построенные коммуникации были бесхозными, а микрорайон обслуживала управляющая компания "Новый Спутник". Тогда жители, по их словам, платили по 650 рублей в месяц за обслуживание сетей.

"Управляющая компания хоть что-то делала у нас тогда: хотя бы дороги зимой чистили. Но асфальта, на который мы сдавали деньги, на многих улицах до сих пор нет. Ровно так же до сих пор нет и нормального уличного освещения", — пожаловалась Марина.

Жители рассказывают, что в какой-то момент их терпение лопнуло, и они стали требовать от "Нового Спутника" показать, куда УК потратила деньги, заплаченные за благоустройство. Спустя какое-то время управляющая компания вообще прекратила свое существование. Вместо нее в январе 2019 года в поселке появилось ООО "АлеТан". Жители микрорайона утверждают, что по сути это просто смена названия: компания зарегистрирована по тому же адресу, что и ликвидированный УК "Новый Спутник". Генеральный директор новой организации — Алексей Чернодаров.

Тогда инициативная группа жителей обратилась в городскую администрацию с просьбой оформить инженерные коммуникации в муниципальную собственность. В микрорайоне надеялись, что сети заберет "Водоканал", качество воды и напор улучшат, а платить можно будет по счетчику.

В администрации города amic.ru подтвердили, что из Нового Спутника к ним действительно обращались. Весной 2019 года в мэрии даже прошло несколько совещаний с участием инициативной группы. По словам жителей, в администрации пообещали проблему решить. Это подтверждают и официальные документы: в 2019 году мэрия начала оформлять бесхозные сети в муниципальную собственность.

Но чиновники сделали это с нарушением — в необходимом пакете документов не оказалось строительного паспорта. Жители предоставили в редакцию amic.ru копию официального ответа из районной прокуратуры: из документа следует, что администрация долгое время не предпринимала надлежащих мер, чтобы исправить ошибку и оформить сети. А главе Индустриального района в связи с этим ведомство вынесло официальное представление (прокурорский акт, который призывает устранить нарушения — прим.авт).

Другими словами, оформить сети в муниципальную собственность так и не получилось. А вот в компании "АлеТан" ошибок не допустили и оформили водопровод в микрорайоне на себя.

Качество воды с тех пор, по словам жителей, не поменялось. А вот тариф за обслуживание сетей вырос больше чем на 300 рублей в месяц.

"Ну жалуются и пусть жалуются"

Завладев водопроводом в микрорайоне, "АлеТан" в апреле этого года оформил в собственность еще и газовые сети. Теперь тут проблемы не только с водой: некоторые жители рассказали, что не могут подвести газ, потому что компания якобы этому препятствует. Чтобы получить согласие "АлеТана" на подключение, людям приходится жаловаться во все возможные ведомства.

"Я переехал сюда в 2018 году, и больше года мне пришлось добиваться подключения. Чернодаров ведет себя с жителями как второй губернатор, не меньше. Я приходил к нему с заявлением, а выводили меня уже с полицией. "АлеТан" требовал, чтобы я сначала погасил все долги, которые мне начислили. Правда, долги с меня пытались взыскать за тот период, когда никакого "АлеТана" еще даже не существовало. И в суд на меня они подавали — проиграли. Только в этом году, после хождения по инстанциям и жалоб в прокуратуру мне удалось добиться от "АлеТана" согласия на подключение", — рассказал Андрей Косарев.

Ответы и администрации, и прокуратуры на многочисленные жалобы жителей очень похожи: решить проблему с качеством воды и подключениями к газу должен "АлеТан" как собственник сетей. Жительница Нового Спутника Оксана Колбина написала о проблеме поселка на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Ответ пришел из алтайского Минстроя: ведомство признало, что качество воды не соответствует нормам СанПин. Чтобы ее можно было пить, министерство рекомендовало "АлеТану" установить станцию очистки. Компания, по заверениям местных, этого не сделала.

Сам Чернодаров в телефонной беседе с корреспондентом amic.ru о недовольстве жителей высказался достаточно коротко: "Ну жалуются и пусть жалуются". Все вопросы он попросил присылать на электронную почту. Правда, электронный адрес компании нигде не указан, а сам Чернодаров назвать его отказался. На звонки и сообщения он больше не отвечал.

Местные жители требуют, чтобы все коммуникации в поселке забрала городская администрация. Они готовы платить за воду по установленным тарифам, если будут получать ее без перебоев. А "АлеТан" они называют "бесполезной прокладкой" между жителями и коммуникациями, которые они построили на свои деньги. Компания, по их словам, ничего не делает ни для повышения качества воды, ни для увеличения напора.

В администрации города amic.ru ответили, что сейчас перевести сети в муниципальную собственность уже невозможно, поскольку ими уже завладел "АлеТан". Компания же несет ответственность за обеспечение жителей "качественной питьевой водой", подчеркнули в мэрии. Поэтому избавиться от "прокладки", как компанию называют в микрорайоне, похоже, пока не получится.

Жителей Нового Спутника такой ответ, конечно же, не устраивает. Чтобы получить хорошую воду, они готовы идти до конца.

"Почему меня должны интересовать какие-то формальности, если мне элементарно перед сном ребенка помыть нечем? Мы все хотим, чтобы у нас постоянно была вода. На "АлеТан" должна найтись управа, иначе мы сами будем действовать. Если будут забастовку собирать, я обязательно пойду. Прямо с коляской и выйду", — не сдерживает эмоций жительница микрорайона Марина. И поддержать ее в этом готовы многие собственники участков в поселке.