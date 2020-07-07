В Бийске ОМОН уничтожил боевой снаряд

В дежурную часть Межмуниципального управления МВД России "Бийское" поступило сообщение о обнаружении предмета, похожего на артиллерийский снаряд. Его нашли во время проведения строительных работ.
Правоохранители, которые прибыли на место, оцепили территорию и вызвали ОМОН Управления Росгвардии по Алтайскому краю для обследования подозрительного предмета.
Росгвардейцы идентифицировали обнаруженный предмет, как артиллерийский снаряд, который вывезли и уничтожили на полигоне, рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Ранее amic.ru писал о том, что В Панкрушихинском районе местный житель нашел учебно-тренировочную мину. Боеприпас не представлял угрозы для людей.
Комментарии
скок раз еще эта новость будет? то росгвардия. то омон. все одно да потому.
давайте героев рРоссии еще присвоим им за то, что ОМОН справился с уничтожением учебно-ренировочной мины.
Наоборот ПОЗОР. приехали, не смогли учебную от боевого снаряда отличить, подняли на уши всех. Специалисты мать их.
Снаряд интересно времен гражданской войны или периода "трудовой доблести" которую Россия не признала?