"Мне как православному неловко". Барнаулец о шумихе вокруг своего трека про Иисуса

Трек "Господь-Господь" за последние несколько месяцев стал невероятно популярным в интернете. Пользователи сняли под него множество юмористических видео в TikTok и Instagram, а в мае на YouTube вышел клип, который набрал больше 5 миллионов просмотров. Ролик вызвал неоднозначную реакцию в сети: на видео человек, похожий на Иисуса (наверное), катается на велосипеде, ест куличи на кладбище и издевается над людьми.

Барнаульского автора музыки Геннадия Корчагина, который выложил трек под псевдонимом Павел Сатаненко, в клипе нет (на случай, если вы подумали, что на фото именно он). Но этот "хайп" обернулся для него проблемами: активисты православного движения "Сорок Сороков" проверят трек на оскорбление чувств верующих и намерены обратиться в полицию. Хотя Геннадий подчеркивает, что музыку написал ради шутки, а с теми, кто снял клип, даже не был знаком. Он рассказал amic.ru, что и не думал никого оскорблять, а также пояснил, зачем вообще записал трек и рассчитывал ли на такую популярность.

Шутка "для своих", ставшая мемом

- Трек я смиксовал в еще 2013 году чисто для себя и близких друзей. Записал я его в Барнауле, хотя сейчас уже живу в другом городе. Это была просто шутка, междусобойский такой мем с конкретной привязкой к месту и времени. Естественно, всерьез я никогда не рассчитывал, что она станет популярной. Я вообще музыкой больше для души занимаюсь: это хобби. Делаю ремиксы и веду небольшой проект. К популярности я никогда не стремился: она меня даже пугает. Но мы в такое время живем, что станет вирусным что-то или нет — чистейшая случайность. Вот он, неуловимый дух постмодернистского угара.

Сам трек, на мой взгляд, неплохой. Забавный. Но уже приелся, как горькая редька.

"Догадывался, что кончится скандалом"

- Всплеск популярности этого трека произошёл безо всякого моего участия. У самого меня до сих пор нет ни приложения TikTok, ни аккаунта в нём, ни какого-либо желания там вообще находиться. Популярность трека я вообще никак не отслеживал. Даже не знаю, с чего это все началось.

В мае мне внезапно начали писать люди, знакомые и не очень. Оказалось, музыка уже очень популярна в TikTok и Instagram, а на YouTube сняли клип, который набирает просмотры. Отнёсся с удивлением — тот ещё кульбит! И насторожился, поскольку догадывался, что это рано или поздно кончится скандалом.

Почему не стоит путать клип с треком

- По сути весь трек — это повторение фразы протоиерея Димитрия Смирнова "И это Господь-Господь и Иисус Христос". Ну какой тут может быть подтекст? Разумеется, никакого оскорбительного смысла я в это, так скажем, произведение не вкладывал. И, что важно, сам я никаких роликов и клипов не снимал вообще: мне это неинтересно.

Прирост популярности случился после клипа на YouTube, но я к нему вообще никакого отношения не имею. Видео снималось парнями из Киева, которых я прежде никогда не знал и не видел. Моего разрешения на использование трека они не спрашивали. Нас вообще познакомили третьи люди чуть ли не через месяц после публикации. Происходящее в кадре мне лично не очень нравится. Но и там, на мой сугубо личный взгляд, никакого оскорбительного подтекста не предполагалось.

А про ролики в TikTok я вообще молчу — я их даже не смотрю. Допускаю, что там может быть что-то за гранью. Но народное творчество порой принимает зловещие формы. И я не в силах его контролировать.

Об оскорблении чувств

- Я сам православный, и от того мне еще больше неловко за все происходящее. Никогда и в мыслях не было никого оскорбить. Денег на этой истории принципиально решил не зарабатывать. Успел получить с площадки Bandcamp несколько тысяч рублей, но отправил их в благотворительный фонд.

Вот, пожалуй, и всё. Кормухину (координатор движения "Сорок Сороков" — прим ред) я изложил свои мысли на счет происходящего. Конечно, страх есть, что все это может плохо закончиться. Но я уверен, что ни в чем не виноват и надеюсь, что получится обо всем договориться.