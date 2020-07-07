Песков не поверил, что 45% россиян зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц

Песков не согласился с тем, что половина россиян выживает на 15 тысяч рублей в месяц, сообщает РБК.
"Я бы осторожно ответил, что мы не знаем методологии подсчета, выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно. В остальном мы просто не знакомы с таким исследованием", — пояснил пресс-секретарь президента.
Он добавил, что ликвидация бедности в России – одна из приоритетных задач правительства и президента, однако определенные обстоятельства затрудняют реализацию планов и проектов развития.
Как ранее сообщил amic.ru, согласно исследованию СК "Росгосстрах Жизнь" доля россиян с доходом менее 15 тысяч рублей в месяц выросла с 38% до почти 45% за месяц. Вместе с тем увеличилась и доля крайне бедного населения, которое живет на доходы менее пяти тысяч рублей.
Комментарии
Ничего удивительного! Наша реальность!
А что не так? Его начальник заявляет, что если человек получает 17000 рублей, то он относится к среднему классу. Разница всего то в пару тысяч.
ПАО СК "Росгосстрах жизнь" - один из самых весомых участников рынка страхования , если он исследует поле страхования, то во вред себе - не в его интересах.
Очень осторожная оценка в словах Д.Пескова - очевидное свидетельство уйти от конкретики ответа по существу в сторону неопределённости по данному вопросу.
ликвидация бедности – одна из приоритетных задач правительства
Смотря что понимать под словом "ликвидация"...