Ко дню рождения Василия Шукшина ГМИЛИКА покажет десяток архивных видеозаписей

Ко дню рождения Василия Шукшина Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая покажет 10 уникальных архивных видеозаписей, сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.
"Для нас эти памятные мероприятия, состоявшиеся в стенах ГМИЛИКА в 1996-2019 годах в рамках фестиваля "Шукшинские дни на Алтае", – важные вехи в постижении глубины таланта Шукшина. На видеозаписях запечатлены бесценные свидетельства – воспоминания людей, лично знавших и работавших с Василием Макаровичем", – рассказали в ГМИЛИКА.
Видеолетопись можно будет увидеть на сайте музея. Среди них можно найти записи с открытия экспозиции "Алтай в отечественном киноискусстве", где выступал заслуженный артист России Алексей Ванин.
Напомним, что в этом году традиционные "Шукшинские дни" заменят различные онлайн и оффлайн выставки. Полный план мероприятий опубликован на сайте Минкульта Алтайского края.
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