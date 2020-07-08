В Алтайском крае утонули двое детей. Еще одного ребенка ищут

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю
7 июля в Рубцовске у реки Алей в районе подвесного моста пропали три ребенка, сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Сообщение на пульт службы спасения поступило вечером. 16-летний мальчик и две девочки 11 и 8 лет пропали в микрорайоне Домики. Вскоре водолазы поисково-спасательного отряда извлекли из воды тела мальчика и одной из девочек.
На данный момент поиски третьего ребенка продолжаются. На место происшествия выехала опергруппа Центра управления в кризисных ситуациях и психологи Главного управления МЧС. В поисковых работах задействован 21 человек и шесть единиц техники, а также сотрудники полиции и кинологической службы.
Как ранее сообщал amic.ru, за прошлую неделю в Алтайском крае утонуло четверо детей, а общее число погибших в воде несовершеннолетних достигло с начала сезона 14 человек.
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