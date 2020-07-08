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Студенты украсили многоэтажку в Барнауле рисунками про космос

, ИА "Амител"
Об этом их попросила спикер барнаульской думы Галина Буевич

Фото: barnaul.org

Многоквартирный дом № 209 на улице Георгия Исакова в Барнауле украсили рисунками на тему космонавтики, сообщает пресс-служба мэрии.

Преображение внешнего вида здания произошло после того, как председатель совета жильцов пожаловался председателю Барнаульской городской Думы (БГД) Галине Буевич на то, как выглядит цоколь.

Спикер БГД попросила о помощи студентов Алтайского государственного института культуры. Темой задания выбрали покорение космоса.

"Хотелось бы поблагодарить ребят, которые приняли участие в создании этих рисунков, — рассказала Буевич. — С одной стороны, студенты выполнили задание для прохождения практики. С другой, сделали вклад в облик Ленинского района – еще один уголок стал уютнее и красивее".

В городской администрации уточнили, что жильцы дома остались довольны. По их словам, иллюстрации вышли интересными и красочными.

Ранее amic.ru писал, что на улице Юрина в Барнауле появился рисунок, изображающий медиков в сердечке из рук и подписью "Спасибо". Таким образом уличные художники выразили благодарность людям, которые рискуют своими жизнями, спасая других от коронавируса.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

8.07.2020 10:29
- гость -

Вы меня простите, но это - бред! Как так, попросила?
Есть УК, ТСЖ, есть владельцы квартир и общего имущества. Решаться все это должно на собрании собственников, а не председателем лично.
В противном случае, это - вандализм.
Алё, вы там во власти берега не попутали?
Я бы, как жилец, написал заяву на этих художников, их предводительницу и председателя УК или ТСЖ, чо у вас там?
Цоколь им не понравился. Может, шконка понравится? Или штрафы платить понравится?

8.07.2020 10:30
- гость -

на кап.ремонт скидываемся ежемесячно, а студентиков привлекли забесплатно

8.07.2020 10:31
- гость -

8.07.2020 10:29
- гость -
Какой душный гость

8.07.2020 10:33
krash

уродство. я б на месте жилцов в суд подал. это че за детский лепет. рисовать негде чтоли. это ДОМ. он должен ремонтироваться, он должен поддерживаться в состоянии нормальном, для этого жильцы платят денежку. Для этого в квитанциях несколько строк о ремонте текущем капитальном и прочие расходы.
Что за петушиное царство сделали из дома. там что космонавты живут? алё? Куда катится мир. Причем тут космос?

8.07.2020 10:55
- гость -


8.07.2020 10:31
- гость -
а вы, видать, весельчак еще тот? Клоун-...развлекашка?
Ну-ка, расскажите нам, кто будет восстанавливать эти художества года через три, когда они превратятся в бесформенные цветные пятна? А закрасить такое в один слой не получится. Тогда, жильцы будут скидываться на краску и работы по окрашиванию. К ним просто залезут в карман, поставят перед фактом и выпишут счет. При этом, заплатят больше те, у кого больше площадь квартиры.
Справедливо?

8.07.2020 11:14
- гость -

Госпожа Буевич, а вы давно проплывали на теплоходе мимо построенной набережной? Не обращали вы внимание на грустный и унылый вид на набережную если посмотреть с реки?
Так может стоит попросить не дома красить, что собственно говоря должны делать управляшки, а предложить молодым художникам разрисовать набережную? И предложить им тему, например "Барнаул - от основания до наших дней"! А то кругом серость и уныние. А так, плывут люди на теплоходе - глаз радуют. Придут гулять на набережную, будет место для фотографирования. И Вам плюс, а госпожа Буевич? О городе когда реально думать будем ?

Считайте это официальным обращением с высказанным предложением, через СМИ.

8.07.2020 11:32
- гость -

8.07.2020 10:55
- гость -

Вы, похоже, с детства завидуете умеющим рисовать.

8.07.2020 11:35
мазай

Советские достижения уже в прошлом. Теперь надо рисовать магазины и разваленные заводы.

8.07.2020 11:43
трололо

Страна должна знать своих героев. Тем более такая поддержка 77%, надо было нарисовать Пу, Медведа, Мишустика и прочую шушеру.

8.07.2020 12:00
- гость -

ожидал увидеть разрисованный торец здания в 9 этажей... ((

8.07.2020 12:02
трололо

У пу подписать мочить в сортире, у медведа - денег нет, но вы держитесь. Государство не просило вас рожать. 17 тыщ средний класс. Ну все все поняли.

8.07.2020 12:15
- гость -

Тоже не понимаю таких художеств. Зачем эти колхозные вставки в советском стиле? К самим рисункам претензий нет, но не смотрится ведь все это как единый ансамбль

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