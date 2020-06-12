"Спасибо медикам". В Барнауле появились граффити с благодарностью врачам

На улице Юрина в Барнауле появился рисунок, изображающий медиков в сердечке из рук и подписью "Спасибо". Таким образом уличные художники выразили благодарность людям, которые рискуют своими жизнями, спасая других от коронавируса. Подобные рисунки сейчас появляются по всей стране. В Барнауле акцию поддержали граффитисты Виктор Минаев и Анатолий Капитонов. На Юрина, 184а, они нашли гараж, кирпичная сторона которого выходит на улицу, и украсили ее цветным рисунком.

"Выбрали это место не случайно, – говорит один из художников. – Здесь он встает по композиции и общей цветовой схеме района. На соседних многоэтажках тоже нанесены рисунки подобной тематики. Нам оставалось лишь согласовать акцию с администрацией района. Они любезно согласились и даже предоставили материалы для работы".



Добавим, в Алтайском крае уже два врача погибли, заразившись коронавирусом. 4 июня ушел из жизни заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. Несколько дней он лечился от коронавируса в госпитале горбольницы № 5. Болезнь протекала тяжело, и врачам не удалось спасти коллегу. 12 июня стало известно о смерти главного врача клинической больницы "РЖД-Медицина" Барнаула Александра Зальцмана. Причиной смерти также назван коронавирус.