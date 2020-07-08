СКР возбудил дело из-за гибели троих детей в алтайской реке

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей в Рубцовске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Вошли в воду реки Алей и не вернулись обратно девочки 8 и 10 лет, а также 16-летний подросток.
"По данным следствия, в вечернее время 07 июля 2020 года четверо несовершеннолетних детей, находящихся под опекой, пошли купаться на реку без присмотра взрослых, — уточнили в Следственном комитете. — В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой".
Как ранее писал amic.ru, при поисковой операции обнаружили тела двоих погибших. Восьмилетнюю девочку до сих пор ищут.
Следователи усмотрели в случившемся признаки причинения смерти по неосторожности нескольким лицам. Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.
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