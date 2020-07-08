Пенсионерку насмерть сбили в Барнауле

Смертельное ДТП произошло утром 8 июля рядом с остановкой общественного транспорта "улица Околица" в барнаульском поселке "Центральный".
Как сообщили в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, 72-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости перекрестка.
Ее сбил автомобиль "Шевроле Нива" под управлением 75-летнего водителя. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее в Барнауле мотоциклист насмерть сбил пешехода перед мостом на Павловском тракте. По словам очевидца, байкер ехал на высокой скорости, а пожилой мужчина в этот момент переходил дорогу на красный сигнал светофора.
Комментарии
Повстречались на дороге 2 маразматика 72 года и 75, какой нахрен руль в 75 лет? права нужно в 65 отбирать
Погибшая была в маске, я стесняюсь спросить? А то вдруг опять коварный короновирус косит...
Не удивлена. Всегда поражаюсь, когда толпа стоит на красный, а какая нить бабка, увидев просвет между машинами, прет на другую сторону. Такое часто бывает на новом рынке, особенно, на переходе к ленте.
права нужно в 65 отбирать
Некоторым от 20 и до 45 лет вообще нельзя доверять руль. Самые дисциплинированные водители от 50 лет примерно. Но бывают и исключения.