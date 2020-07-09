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Выехать и не въехать. Как будут расширять объездную дорогу через шоссе Ленточный бор

, ИА "Амител"
Движение по трассе частично ограничат
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Участок объездной дороги длиной 4,5 километра закроют для движения с 12 июля. Трассу будут расширять до четырех полос по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Работы завершат уже в этом году, хотя изначально проводить реконструкцию планировали только в следующем. Специалисты "Автодора" и подрядной организации рассказали, как будет организовано движение на участке во время ремонта, во сколько обойдется реконструкция и почему к расширению приступили на год раньше.

Всем выезжать, никому не въезжать

Дорожники перекроют участок шоссе Ленточный бор от Южного тракта и до АЗС "Роснефть", пояснил замначальника Алтайавтодора Евгений Строганов. Но движение ограничат не полностью: полоса на выезд из города останется открытой для автомобилей. 

"С понедельника по этой дороге будет осуществляться только выезд из Барнаула. Мы приняли решение не перекрывать трассу полностью и оставить одну полосу, чтобы снизить грузонапряженность в городе. Оставили полосу на выезд, поскольку на ней интенсивность движения выше. После закрытия дороги в течение нескольких дней будем проводить мониторинг дорожного трафика. И потом совместно с мэрией отрегулируем работу светофоров на пересечениях с Кутузова и Южным трактом. После того, как завершатся работы на одной полосе, схема снова изменится. Просим жителей Барнаула с пониманием отнестись к ситуации", — пояснил Строганов.

Точные сроки, когда движение по объездной откроют полностью, в региональном Минтрансе не называют. Но случится это не раньше осени, подчеркнули в ведомстве.

15 тысяч машин в сутки

Объездную включили в нацпроект, поскольку она уже не справляется с потоком машин, объяснил замглавы Автодора. Сейчас по трассе проезжает около 15 тысяч автомобилей в день, и она постоянно перегружена. Проект предполагает новое покрытие и расширение трассы до четырех полос, пояснил начальник Северо-Восточного ДСУ Сергей Сивец.

"Сейчас ширина трассы тут составляет 7 метров. Мы планируем расширить ее до 14-15 метров. Это будет большая четырехполосная дорога: по две полосы в каждую сторону. Помимо этого мы установим на всем протяжении участка искусственное освещение, новые дорожные знаки и остановки. Кроме того, на участке появится четыре автобусных павильона с заездными карманами", — объяснил Сивец.

Он также отметил, что проект реконструкции разработали так, чтобы по минимуму пришлось вырубать деревья. Всего в результате работ планируют спилить около 400 деревьев и кустарников.

Асфальтовые работы дорожники планируют завершить осенью. Затем подрядчик начнет проводить благоустройство трассы: устанавливать освещение, знаки и остановки, наносить дорожную разметку. Полностью завершить объект Алтайавтодор планирует до конца года

На год раньше

Изначально проводить работы на этом участке в 2020 году не планировалось. Дорожники должны были только завершить реконструкцию мостового перехода через Барнаулку и прилегающих дорожных участков протяженностью 800 метров, которую начали еще в прошлом году. А участок до Южного тракта протяженностью 4,5 километра планировали расширять в 2021 году.

"Расширение объездной по нацпроекту было рассчитано на несколько лет. Но реконструкцию двух участков дороги и мостового перехода через Барнаулку мы смогли завершить раньше срока. В связи с этим федеральный центр выделил нам дополнительные 235 млн рублей уже сейчас. Поэтому все работы планируем завершить до конца 2020 года", — подчеркнул замглавы Алтайавтодора.

Напомним, 6 июня в Барнауле также перекрыли улицу Попова. Там тоже начали ремонтировать дорогу в рамках нацпроекта. Дорожники уверяют, что после масштабной реконструкции пропускная способность магистрали существенно увеличится. Восстановить движение планируют 6 августа 2020 года.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

9.07.2020 08:50
Эхо

Объездная где?
,,кластерный сенатор" кричал,и вроде денег ему давали,но затем ,,2014",все деньги уехали в,,Крымнаш".
Алт.краина, не дождется ни третьего моста,ни объездной,только 5-10 км ремонта дороги ежегодно.
вместо,,Артека"а,Томенка?
займись объездной и мостом.

9.07.2020 08:54
- гость -

Отличная новость. Попова от Трактовой до Власихинской ремонтируется вроде. Въезжать в город через центр по Змеиногорскому либо Борзовка-Трактовая-Павловский. И это все месяца на два минимум. Прям стратэги

9.07.2020 08:57
Правдоруб

А потом все эти машины встанут на перекрёстке возле кафе Ноев Ковчег

9.07.2020 09:00
Правдоруб

И толку от четырёхполоски будет мало, пока не добавят полос возле кафе Ноев ковчег

9.07.2020 09:12
- гость -

Дорожнтки перекроют участок шоссе Ленточный бор от Южного тракта и до АЗС "Роснефть"

т.е. движение будет от власихинской в сторону южного тракта?

9.07.2020 09:15
Правдоруб

А на выезде из города будут стоять машины возле бывшего Арарата, пока не сделают обещанное кольцо. Но всё равно это лучше,чем ничего.

9.07.2020 09:17
Правдоруб

9.07.2020 09:12
- гость - да. даже статья называется ВЫЕХАТЬ И НЕ ВЪЕХАТЬ

9.07.2020 09:19
- гость -

статья называется ВЫЕХАТЬ И НЕ ВЪЕХАТЬ

ну это смотря с какой стороны смотреть.

9.07.2020 09:20
Правдоруб

тогда вопрос -Куда выехать и куда не въехать?
у меня один ответ- Выехать из города и не въехать в город. У Вас?

9.07.2020 09:24
- гость -

Одновременно Попова и Ленточный бор..... Вы что делаете? Это с Южного на работу добираться минимум на час дольше. Это дачи в Центральном районе у жителейЛенинского и Индустриального районов. Это весь грузовой транспорт через Центр ......
Отношусь без понимания!!!!!

9.07.2020 09:25
- гость -

слова выехать и не въехать вообще в данном случае не правильны к применению и ты, если ты действительно Правдоруб, должен это понимать. участок закрытый для движения находится в черте города. так что ни к въезду, ни к выезду он отношения не имеет.

9.07.2020 09:33
- гость -

Кроме негативных эмоций- данное решение ничего не вызывает.
А пробка у бывшего Арарата- так это нормально, главное деньги "освоить"

9.07.2020 09:35
- гость -

Похоже жителям Южного, Лебяжьего и других поселков на это время в город не попасть.

9.07.2020 09:39
Эхо

кольцо сжимается.
но,враги не пройдут.

9.07.2020 09:46
- гость -

"тогда вопрос -Куда выехать и куда не въехать?" - У меня тоже. Шоссе Ленточный бор одним концом упирается в Змеиногорский тракт, другим практически в Павловский. Какой выезд и въезд имел в виду пИсатель? Обнять и плакать над этими жертвами ЕГЭ.....

9.07.2020 09:46
гость:

Расширение объездной до 4х полос - новость, безусловно, хорошая. Но решение это запоздалое - его нужно было принимать уже лет 5-7 назад.

9.07.2020 10:07
Правдоруб

9.07.2020 09:25
- гость - Тыкалка, ты ещё поумничай и въезд в город от надписи на дорожном знаке "Барнаул" скажи нужно считать. Таким как ты,тогда никак правильно в статье не напишешь. Тыкалка

9.07.2020 10:15
- гость -

Жесть. А нельзя эти работы проводить когда Попова откроют?
Похоже в автодоре кто-то косяк спорол

9.07.2020 10:26
АБОРИГЕН

Транспортную ситуацию это не улучшит. Просто теперь будут стоять в четыре полосы вместо двух.

9.07.2020 10:31
Filin

Воткнули кольцо вместо развязки. Сэкономили при строительстве объездной. Заперли все движение, еще и светофор настроили так, чтоб проехали несколько машин, а остальные стояли. Молодцы, чо. Теперь в район Космонавтов через весь город с пересадкой, а если еще и трамваи будут ходить как зимой - ваще класс. Я за строительство, но уберите тогда кольцо на КП и сделайте нормальную развязку, иначе для чего убирали вск Арараты-Толстяки, чтобы новые почти на том же месте отстроились?

9.07.2020 10:45
- гость -

еще и светофор настроили так, чтоб проехали несколько машин

со светофором там все просто
или пробка по Власихинской
или пробке по шоссе
...

9.07.2020 11:02
- гость -

Не подскажите, куда можно обратиться с жалобой на подобное решение? Может там найдутся здравомыслящие люди и пересмотрят подобное решение. Действительно откройте сначала попова, а потом перекрывайте объездную, либо не перекрывайте полностью, а по частям, как во время ремонта моста через Барнаулку. Теперь все дачники со Змеиногорского тракта вынуждены будут возвращаться домой через цетр!

9.07.2020 11:04
- гость -

И вообще надо с развязки на Южный начинать. Без этого нет смысла в 4 -х полосах на объездной.

9.07.2020 11:12
АБОРИГЕН

В городе надо не дороги расширять а грамотное и сбалансированное развитие общественного транспорта проводить. У вас что денег много? Вы что, уже имеющуюся инфраструктуру в нормальном состоянии поддерживаете? Два раза "нет". Сядьте уже с калькулятором за стол и посчитайте сколько вы зароете в землю средств на расширение а главное на поддержание всего это "асфальтного рая" в рабочем состоянии.

9.07.2020 11:23
Итальянец

Зыкающие постоянно на авто (куда надо и не надо) - а как вы хотели? Нужно уметь себя временно в чём-то ограничивать! Вырубку даже 400 деревьев и кустарников не одобряю, но пусть расширяют. Со временем, когда мы поменяем стиль и поведение жизни, нам велосипедистам на более широкой дороге выделят велополосу.

9.07.2020 11:28
гость 22

Капец!!!!!! Замуровали демоны!!!!! Живу на Шумакова, работаю на Трактовой, дача в Плодопитомнике! как ездить!? совсем ненормальные!?

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