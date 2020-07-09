Выехать и не въехать. Как будут расширять объездную дорогу через шоссе Ленточный бор

Участок объездной дороги длиной 4,5 километра закроют для движения с 12 июля. Трассу будут расширять до четырех полос по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Работы завершат уже в этом году, хотя изначально проводить реконструкцию планировали только в следующем. Специалисты "Автодора" и подрядной организации рассказали, как будет организовано движение на участке во время ремонта, во сколько обойдется реконструкция и почему к расширению приступили на год раньше.

Всем выезжать, никому не въезжать

Дорожники перекроют участок шоссе Ленточный бор от Южного тракта и до АЗС "Роснефть", пояснил замначальника Алтайавтодора Евгений Строганов. Но движение ограничат не полностью: полоса на выезд из города останется открытой для автомобилей.

"С понедельника по этой дороге будет осуществляться только выезд из Барнаула. Мы приняли решение не перекрывать трассу полностью и оставить одну полосу, чтобы снизить грузонапряженность в городе. Оставили полосу на выезд, поскольку на ней интенсивность движения выше. После закрытия дороги в течение нескольких дней будем проводить мониторинг дорожного трафика. И потом совместно с мэрией отрегулируем работу светофоров на пересечениях с Кутузова и Южным трактом. После того, как завершатся работы на одной полосе, схема снова изменится. Просим жителей Барнаула с пониманием отнестись к ситуации", — пояснил Строганов.

Точные сроки, когда движение по объездной откроют полностью, в региональном Минтрансе не называют. Но случится это не раньше осени, подчеркнули в ведомстве.

15 тысяч машин в сутки

Объездную включили в нацпроект, поскольку она уже не справляется с потоком машин, объяснил замглавы Автодора. Сейчас по трассе проезжает около 15 тысяч автомобилей в день, и она постоянно перегружена. Проект предполагает новое покрытие и расширение трассы до четырех полос, пояснил начальник Северо-Восточного ДСУ Сергей Сивец.

"Сейчас ширина трассы тут составляет 7 метров. Мы планируем расширить ее до 14-15 метров. Это будет большая четырехполосная дорога: по две полосы в каждую сторону. Помимо этого мы установим на всем протяжении участка искусственное освещение, новые дорожные знаки и остановки. Кроме того, на участке появится четыре автобусных павильона с заездными карманами", — объяснил Сивец.

Он также отметил, что проект реконструкции разработали так, чтобы по минимуму пришлось вырубать деревья. Всего в результате работ планируют спилить около 400 деревьев и кустарников.

Асфальтовые работы дорожники планируют завершить осенью. Затем подрядчик начнет проводить благоустройство трассы: устанавливать освещение, знаки и остановки, наносить дорожную разметку. Полностью завершить объект Алтайавтодор планирует до конца года

На год раньше

Изначально проводить работы на этом участке в 2020 году не планировалось. Дорожники должны были только завершить реконструкцию мостового перехода через Барнаулку и прилегающих дорожных участков протяженностью 800 метров, которую начали еще в прошлом году. А участок до Южного тракта протяженностью 4,5 километра планировали расширять в 2021 году.

"Расширение объездной по нацпроекту было рассчитано на несколько лет. Но реконструкцию двух участков дороги и мостового перехода через Барнаулку мы смогли завершить раньше срока. В связи с этим федеральный центр выделил нам дополнительные 235 млн рублей уже сейчас. Поэтому все работы планируем завершить до конца 2020 года", — подчеркнул замглавы Алтайавтодора.

Напомним, 6 июня в Барнауле также перекрыли улицу Попова. Там тоже начали ремонтировать дорогу в рамках нацпроекта. Дорожники уверяют, что после масштабной реконструкции пропускная способность магистрали существенно увеличится. Восстановить движение планируют 6 августа 2020 года.