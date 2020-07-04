Улицу Попова в Барнауле перекроют на месяц. Подробности и схема проезда

С понедельника, 6 июля в Барнауле на месяц, до 6 августа, будет ограничено движение транспорта на улице Попова от ул. Трактовой до здания №248в. Связано это в связи с масштабной реконструкцией улицы, которая проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

На данный момент "это самый финансовоемкий и масштабный проект, реализуемый на территории города", подчеркнул заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Иван Гармат.

Работы на улице Попова начались еще в прошлом году. За два года на реконструкцию этого участка направлено порядка 600 млн. рублей. К настоящему моменту здесь построена ливневая канализация, переустроены сети водоснабжения и водоотведения, выполнено щебеночное основание дороги. Сейчас на участке предстоит выполнять защиту сетей связи, переустройства сетей канализации и в связи, поэтому и требуется ограничить движение транспорта. Барнаульцев просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Дорожники обещают, что постараются справиться в максимально короткие сроки. Уже сейчас работы идут с опережением графика, в них заняты порядка 120 человек, сообщил директор компании ПСК "Индустрия" Валерий Багдасарян.

Что будет сделано на улице Попова в результате реконструкции

Работы запланированы, действительно, масштабные. Не только ремонт асфальтового покрытия, но и реконструкция путепровода. На улице уже построили ливневую канализацию и полностью переустроили сети водоснабжения и водоотведения.

Будут переустроены трамвайные пути (работы ведутся уже сейчас) и сети наружного освещения, построена проезжая часть на участке от ул. Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до ул. Трактовой с южной стороны. по ул.Попова. Отремонтируют и уже существующую проезжую часть и парковки. Также запланировано обустройство заездных карманов для общественного транспорта, посадочных площадок, установка бордюрных камней и поребриков, строительство тротуаров, укладка асфальтобетонного покрытия и устройство газонов.

Все работы планируют завершить до 1 октября 2020 года. Итогом реконструкции станет увеличение пропускной способности дороги.

Кстати, за качеством работ идет постоянный контроль. Пока вопросов у проверяющих нет. "На данном этапе лабораторные испытания подтвердили их качество: все соответствует нормам и требованием ГОСТ", сообщил инженер технического надзора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александр Черемис.

Где именно перекроют улицу Попова

Движение транспорта ограничат на участке от ул. Трактовой до здания №248в по ул.Попова, а также нечетной стороны ул.Попова от проезда Делового до ул.Власихинской.

Когда начнут действовать ограничения

С 5 утра 06.07.2020 по 06.08.2020. В выходные на этом участке расставят соответствующие дорожные знаки и нанесут разметку. Автомобилистов просят быть внимательнее.

Как будет ходить общественный транспорт

Движение трамваев на период ремонта ограничивать не будут. Также дорожники пообещали обеспечить проезд к организациям и предприятиям.

А вот движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

– автобусные маршруты №20, 35 (в прямом и обратном направлениях) – ул.Трактовая – Павловский тракт – ул.Власихинская – ул.Попова – далее по маршруту;

– автобусные маршруты №37, 137, 138, 149, 120, 121 (в прямом и обратном направлениях) – ул.Дальняя – проезд Южный – проезд Деловой – разворот в районе остановки "Тейси" ул.Попова – далее по маршрутам.



Также напомним, что с 3 по 6 июля в Барнауле ограничено движение транспорта на ряде участков проспекта Красноармейский. Здесь Сибирская генерирующая компания проводит ремонт теплосетей.