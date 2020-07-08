В Барнауле покинул пост глава комитета по развитию предпринимательства

Председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Александр Пугач освободил должность, сообщает "Банкфакс".
В мэрии краевой столицы подтвердили этот факт, уточнив, что увольнение связано с выходом на пенсию – 9 июля Пугач отпразднует 68-летие.
Исполняет обязанности руководителя комитета теперь начальник отдела по потребительскому рынку Наталья Чмерева.
Стоит отметить, что Александра Пугач руководил структурой на протяжении последних восьми лет.
Ранее amic.ru писал, что пост замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям на время отсутствия Сергея Демина с 6 июня занял гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев.
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