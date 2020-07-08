Адвокат Михаила Ефремова пообещал сенсацию на суде

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор подзащитного. Об этом юрист рассказал "Комсомольской правде".
"В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили", — сообщил Пашаев.
При этом адвокат не раскрыл свою линию защиты. Также он не ответил на вопрос о том, будет ли пытаться доказать, что за рулем автомобиля Ефремова находился другой человек.
"Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей", — заявил юрист.
Ранее адвокат Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах невиновности артиста.
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