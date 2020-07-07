Адвокат Михаила Ефремова заявил о достаточных доказательствах невиновности артиста

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточные доказательства невиновности артиста в смертельном ДТП. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Я с ним разговаривал, я его убеждал, что давайте подождем, вину признать всегда успеем, посмотрим, какую оценку суд даст нашим доказательствам. Если мы поймем, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридическую силу, конечно, мы будем признавать свою вину и приносить извинения. Сейчас абсолютно не значат ничего его признания, он может признавать и 20 раз отказаться" – сказал правозащитник артиста.
Ранее amic.ru сообщал, что актер может избежать наказания из-за состояния невменяемости. Например, если адвокатам удастся доказать, что за рулем у него случился приступ эпилепсии или белой горячки.
Напомним, что вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.
Комментарии
"А что так можно было?!" (с)УП
Отмажут убогого.
вот твари. всетаки мажут. горячка.....пить меньше надо было. тоесть можнор бухать и кататься, а если вдруг несчастье - у меня приступ. я невиновен? Че за бред?
То за рулём другой был. То эпилепсия во время вождения. То белая горячка.
[картинка с ужом на сковородке]
Чет не понял? Если он "ужрался" до белой горячки, то и вины нет. Че за бред?
о достаточных доказательствах невиновности артиста
Это потому, что он свободомыслящий
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С этим куролесом, Миша надолго присядет.
эх, Миша.. стыдно
09:31
- гость -
Чет не понял? Если он "ужрался" до белой горячки, то и вины нет. Че за бред?
По дурке съехать хочет.