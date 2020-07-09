Виктору Томенко разрешили ввести режим ЧС в ряде районов Алтайского края

В нескольких десятках районов Алтайского края введут режим ЧС в связи с засухой и суховеями, сообщает пресс-служба правительства региона.
Разрешение на введение режима дала краевая комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим начнет действовать с 10 июля, а список районов будет уточнен отдельным постановлением правительства.
Губернатор Виктор Томенко отметил, что уже сейчас необходимо провести оценку потерь аграриев и наладить взаимодействие с банками по предоставлению льготных кредитов и отсрочек платежей. Также глава региона обратится в правительство РФ с просьбой о возмещении понесенных сельхозпроизводителями убытков.
Как ранее сообщил amic.ru, по данным главы регионального минсельхоза Александра Чеботаева, критическое снижение урожайности подтвердилось в 33 районах Алтайского края, общая площадь стихийного бедствия достигла 750 тысяч гектаров.
По словам генерального директора ООО "Колос" Сергея Бенслера, подобной засухи в регионе не было с 1997 года.
Комментарии
ЧС надо вводить из-за ковида в том числе........
сколько с 1997 года выпилил ,,Алтайлес"?
дальше будет ещё лучше.
Какая такая засуха? Неделю уже дожди поливают, залило все. ЧС нужно из-за ковида вводить!
Угомонитесь вы со своим ковидом уже! Без хлеба скоро сидеть будете, покупать придется по космическим ценам. А дожди только в Барнауле и льют, по районам засуха капитальная.
В Алейске последний дождь был 2 мая, остальные даже пыль не прибивают.
По ковиду ЧС нет, просто процент роста максимальный в России
режим ЧС в связи с засухой
Я уж думал в связи ковидом. Но нет, с ковидом никакого ЧС
Кто такой Ковид, это сын ботоксного что ли