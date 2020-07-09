Ужесточат, но ослабят. Обновленный ковидный указ в Алтайском крае примут 10 июля

В эти минуты в Алтайском крае проходит совещание оперативного штаба. На нем обсуждаются нововведения в ковидный указ, связанные с ухудшением эпидемиологической обстановки.
"Будут и ужесточения и послабления. Политика тонкого баланса даже в условиях осложнения эпидобстановки сохраняется. Ожидается, что после доработок документ, закрепляющий сегодняшнее решение штаба, будет принят 10 июля", — сообщает правительственный телеграм-канал Ленина, 59.
Кроме того, отмечается. что все решения обсуждаются с максимальным привлечением экспертов по теме каждого вопроса.
Ранее amic.ru писал о том, что по поручению Виктора Томенко в Алтайском крае возобновят работу межведомственные мобильные группы, которые будут выезжать в возможные очаги инфекции.
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