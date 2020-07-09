Межведомственные рабочие группы будут проверять очаги коронавируса в Алтайском крае

9 июля в региональном правительстве прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края. Участие в нем приняли руководители краевых ведомств и муниципалитетов.
Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что складывающаяся эпидемиологическая обстановка заставляет принимать дополнительные меры для защиты жителей региона от коронавируса.
"Я обращаюсь в первую очередь к главам местного самоуправления, к коллегам, которые работают по отраслевым направлениям, специализируются по этой теме, — органам Роспотребнадзора, внутренних дел, МЧС с просьбой вернуться к тому, что довольно неплохо работало у нас на самых первых этапах", — сказал глава региона.
Томенко поручил возобновить работу межведомственных мобильных групп, которые будут проверять возможные очаги распространения инфекции, пишет официальный сайт Алтайского края.
"Если простые правила будут выполняться, то есть вероятность, что мы быстрее пройдем пик заболеваемости и уйдем на снижение", — добавил губернатор.
Комментарии
возможные очаги распространения инфекции
Без всеобщего тестирования, это гадания на кофейной гуще.
"Томенко поручил возобновить работу межведомственных мобильных групп, которые будут проверять возможные очаги распространения инфекции," (с)
Это теперь, как я понимаю, у каждого магазина будет стоять пост комиссионный, в каждом автобусе,трамвае,троллейбусе будет ехать проверяющий? (и т.д.)
И всё? Это всё что решили на экстренном совещании?
Браво! Весьма эффективное решение менеджеров-управленцев.
Ну что граждане, Нам подтвердили что живем мы с вами по закону джунглей. Каждый сам за себя. Выживут сильнейшие. Всем удачи.
Что у него неплохо работало на первых этапах? Опять полумеры примут?
Огласите список очагов
В Москве меж тем отменяют масочный режим и открывают кинотеатры
Томенко поручил возобновить работу межведомственных мобильных групп.
А почему ВОЗОБНОВИТЬ?В крае был спад заболеваемости или полная победа над эпидемией?
Закройте Алтайский край от всех!
ХЫ....перед администрацией купание в фонтанах то не могут прекратить, при стоящих рдядом патрульных ДПС, ловящих непропущенных пешиков. Какие нафиг меры.
пустотреп. заседают заседают а толку. действий никаких. не чувствуется в нем лидер. Зря его поставили. Народ ведь даже не голосовал за него.