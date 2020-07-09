В Алтайском крае осудят главу сельсовета за присваивание зарплаты уволенной работницы

В Алтайском крае осудят главу администрации одного из сельсоветов Егорьевского района за присвоение части зарплаты "уволенной" сотрудницы, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год обвиняемая, будучи главой сельсовета, сократила одну из работниц администрации без изменения штатного расписания, продолжая выплачивать ей зарплату.
Взамен она убедила уволенную отдавать часть незаконно получаемых средств бухгалтеру сельсовета, которая тратила их по своему усмотрению. Всего за два года глава сельсовета причинила ущерб организации размером в 96 тысяч рублей.
Обвиняемая полностью признала свою вину, а следствие передало дело по факту хищения в суд для рассмотрения.
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