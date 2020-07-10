Июль на западе Алтайского края обещает быть пожароопасным

Вероятность пожарной опасности в Алтайском крае в июле превысит средний показатель за предыдущие годы. Об этом сообщает пресс-служба "Авиалесохраны".
По данным бюджетного учреждения, особому риску подвержен запад региона. Также в список попал северо-запад Иркутской области и Республики Бурятия, восток Красноярского края и юго-запад Новосибирской области.
Как ранее сообщил amic.ru, комиссия Алтайского края по предупреждению и ликвидации ЧС разрешила Виктору Томенко ввести режим чрезвычайной ситуации на в связи с засухой. Режим будет действовать в нескольких десятках районов и двух городах края с 10 июля.
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