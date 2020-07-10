21-летний студент юридического института АлтГУ Дмитрий Трегуб подал документы на участие в довыборах депутата АКЗС по округу № 26 (часть Октябрьского района Барнаула). Руководителю научного студенческого общества юринститута предстоит собрать почти 2000 подписей в свою поддержку, чтобы рассчитывать на регистрацию в качестве кандидата.
Как следует из данных краевой избирательной комиссии, Трегуб родился 26 марта 1999 года. Он стал уже вторым самовыдвиженцем по округу № 26 вслед за Андреем Крыловым. Кстати, ему сбор подписей, судя по всему, дается непросто. Еще в начале неделе Крылов в соцсетях обратился к своим подписчикам за помощью.
"Наши сборщики работают в усиленном режиме, но этого все равно не достаточно. Я прошу вас мне помочь и стать сборщиками подписей избирателей в поддержку моего выдвижения", — написал претендент на депутатский мандат.
Самовыдвиженцам по данному округу необходимо предоставить как минимум 1805 "автографов" от электората, максимум — 1985. Комиссия обязана проверить 903 подписи. Если брак не будет превышать 10%, кандидата зарегистрируют для участия в выборах.
В настоящее время известны почти все кандидаты от парламентских партий, претендующие на освободившиеся места краевом Заксобрании.
Так, по округу № 26, где о своих амбициях уже заявили Трегуб и Крылов, ожидается выдвижение Антона Арцибашева (КПРФ), Павла Иванченко ("Справедливая Россия") и Артема Шамкова ("Единая Россия").
По округу № 31 (часть Бийска) за мандат поборются Евгений Хорошилов (КПРФ), Елена Речкова (СР) и Григорий Бахтин (ЕР).
Наконец, по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) на довыборы пойдут Татьяна Медведева (КПРФ), Елена Афанасьева (СР), Максим Кочев (ЕР). Пока своих кандидатов не назвали в реготделении ЛДПР. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
Довыборы в АКЗС пройдут в Единый день голосования, 13 сентября.
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