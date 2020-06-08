На текущей неделе в АКЗС объявят довыборы сразу по трем округам в региональное Заксобрание. Срок полномочий новых депутатов, которых будут выбирать в сентябре, составит всего один год. Между тем далеко не все парламентарии считают целесообразным тратить десятки млн рублей на голосование, с учетом того, что в сентябре 2021-го предстоит полностью обновить состав представительного органа.

Распределить "бесхозные" территории

Единый день голосования в 2020 году намечен на 13 сентября. В Алтайском крае запланировано проведение избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов АКЗС по трем одномандатным округам, а также по выборам в органы местного самоуправления.

Дополнительные выборы в Заксобрание должны быть назначены в промежуток между 4 и 14 июня (не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования). Депутаты АКЗС не станут собираться на внеочередную сессию ради объявления сентябрьских довыборов. Свое мнение они выскажут 11 июня с помощью опросного голосования. Последняя же плановая сессия перед двухмесячным перерывом пройдет 26 июня.

Любопытно, что председатель АКЗС Александр Романенко не видит смысла в проведении довыборов. "Я считаю, что в нашем случае назначать их уже не стоит. Лишние траты (примерно около 30 млн рублей, – прим. ред.), учитывая, что вскоре перевыборы всего Собрания. А чтобы жители этих округов не остались без представительства в АКЗС, просто перераспределили бы территории между действующими депутатами", – рассуждает спикер.

С такой оценкой согласна и представительница фракции КПРФ Вероника Лапина. "Коммунисты не намерены поддерживать проект решения. Дополнительные траты на избирательную кампанию сегодня являются необоснованными. Бюджету Алтайского края и без этого есть куда направить денежные средства. Зачем региону сейчас выборы – непонятно, ведь для принятия решений кворум в Заксобрании есть, эффективность новыми персонами не повысить. Хотя, может, кому-то сильно надо антирейтинг после Тепловой и Волкова снизить. Но почему за бюджетный счет", – пишет Лапина в своем Telegram-канале.

Однако, исходя из действующего законодательства, депутаты не имеют права отказаться от проведения довыборов. Выйти из щекотливой ситуации было бы возможно, если дата ЕДГ окажется сдвинута на 20 сентября и позже. В таком случае срок полномочий новых депутатов составил бы менее года. При данном раскладе закон позволяет их не избирать, а дождаться окончания полномочий всего созыва АКЗС с имеющимися "вакансиями" в депутатском корпусе.

Come back от "Единой России"

На данный момент вакантными остаются три депутатских кресла по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский и Шипуновский районы), № 26 (часть Бийска) и № 31 (часть Октябрьского района Барнаула).

Своих мандатов ранее лишились Андрей Волков (округ № 31) и Ирина Теплова (№ 26) из-за обвинительных приговоров по уголовным делам. Также пустует кресло Валерия Гуминского (№ 12), который сложил полномочия в связи с переездом. Все трое являлись единороссами.

Что касается возможных раскладов на будущих выборах, почти наверняка претендовать на освободившиеся кресла станут все четыре парламентских партии, не исключено также появление самовыдвиженцев и представителей так называемых "малых партий". Последним в этом случае предстоит собрать подписи избирателей, чтобы заявиться на выборы. В условиях распространения коронавируса сбор подписей может пройти без контактов с избирателями – на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Не исключено, кстати, что и сам день голосования будет внешне напоминать голосование за поправки в Конституцию. Речь в частности идет об использовании избирательных участков, расположенных на открытом воздухе. Последнее слово здесь за крайизбиркомом с учетом эпидемиологической обстановки на территории региона.

Весьма вероятно, что ранее отложенные избирательные кампании (выборы в органы местного самоуправления) в крае также пройдут в ЕДГ, 13 сентября.

По мнению депутата АКЗС Ивана Мордовина, представляющего "Единую Россию", у партии власти неплохие шансы на то, чтобы вернуть себе в региональном парламенте все три мандата. Правда, выигравшие выборы в 2016 году Волков, Теплова и Гуминский на тот момент являлись действующими депутатами и были знакомы своим избирателям.

Кандидаты от парламентской оппозиции получили на этих округах примерно равный процент голосов: КПРФ и СР в среднем – по 20 %, ЛДПР – 16,5 %. Интересно, что проигравшие в своих округах либерал-демократы Евгения Боровикова и Иван Дубинин тем не менее стали депутатами АКЗС по партспискам. Впрочем, как и коммунист Вячеслав Початов.

Вот как выглядели итоги голосования четыре года назад:

округ № 12

Валерий Гуминский (ЕР) – 34,19 %;

Николай Башкатов (КПРФ) – 21,61 %;

Елена Афанасьева (СР) – 20,47 %;

Наталья Сухотерина (ЛДПР) – 16,56 %;

округ № 26

Андрей Волков (ЕР) – 31,55 %;

Владимир Кобзев (СР) – 19,98 %;

Людмила Попова (КПРФ) – 19,27 %;

Евгения Боровикова (ЛДПР) – 16,05 %;

округ № 31