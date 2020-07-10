Алтайские пасечники предрекают рост цен на мед из-за засухи

Из-за засухи в южных районах Алтайского края могут взлететь цены на отдельные сорта меда, рассказал "Интерфаксу" председатель кооператива "Алтай — медовый край" Юрий Богуславский.
"Однозначно на "эксклюзивные" сорта меда цена вырастет, цены будут выше уровня прошлого года, — уточнил Богуславский. — Речь идет о донниковом, дягилевом, эспарцетовом медах".
По его словам, некоторые наименования из перечисленного списка уже получили значительную наценку в сравнении с прошлым годом. В частности, донниковый мед закупают оптом по 300 рублей за кг, что в полтора раза выше, чем в 2019-м.
Стоимость меда из разнотравья и таежного не должна существенно измениться, так как его на рынке достаточно.
Как ранее писал amic.ru, алтайские пасечники приступили к сбору меда на три недели раньше, чем обычно.
Эксперты связывают это с аномально теплой погодой в Сибири, которая способствовала раннему цветению медоносов.
В частности, на алтайских полях можно найти цветущие донник, дягель, синяк, сныть, сурепку и другие виды растений, которые облюбовали пчелы.
Комментарии
Хоть в 10 раз поднимайте цену, кому он нужен ваш мёд.
В крае и раньше хорошего меда было неимоверно трудно купить. На так называемых ярмарках мёда сплошной фальсификат предлагают за бешенные деньги. Теперь все, поезд ушел и уже никому ваш фальшивый мед не нужен.
купила уже, по нормальной цене
10.07.2020 13:57
- гость -
В крае и раньше хорошего меда было неимоверно трудно купить. На так называемых ярмарках мёда сплошной фальсификат предлагают за бешенные деньги.
Можно купить в селах, у пасечников
Из-за дурацкого прогноза синоптиков сегодня не поехал за малиной.
Можно было два раза ее собрать и вернуться до до дождя.
Теперь малина подорожает.
Можно купить в селах, у пасечников
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Да, это так. Но я написал о так называемых "Ярмарках мёда".
Да у Богуславского и его компаний в жизни не было хорошего меда.
Какая засуха? Каждый день идут дожди.
Голосование было. Говорят все за поправки.
Каждый день обман.
10.07.2020 14:23
- гость -
У нас в селе засуха,спрос на мёд огромный! Даже в селе сложно купить! И цены выросли!
10.07.2020 14:23
- гость -
Какая засуха? Каждый день идут дожди.
Да точно. Два месяца не было ни одного нормального дождя.
Почаще выглядывайте в окно с дивана.
В частности, донниковый мед закупают оптом по 300 рублей за кг
ТРЁХЛИТРОВАЯ ТАРА ОПТОМ ВЫХОДИТ ПО 1500?
А в розницу?
Ваш мед даром не нужен. Не кушаю его. Не привык...
10.07.2020 14:36
- гость -
Это не засуха это осень уже. За новым мостом листья на деревьях желтые уже. Картошку уже продают новый урожай