В Алтайском крае начали собирать мед на три недели раньше

Алтайские пасечники приступили к сбору меда. Как сообщает телеканал ОТР, это произошло на три недели раньше, чем обычно.
Эксперты связывают это с аномально теплой погодой в Сибири, которая способствовала раннему цветению медоносов.
В частности, на алтайских полях можно найти цветущие донник, дягель, синяк, сныть, сурепку и другие виды растений, которые облюбовали пчелы.
В зависимости от их "симпатий", получают разные сорта меда. В частности, он может быть горный, гречишный, липовый, луговой, таежный и эспарцетовый.
После сбора мед практически сразу поступает в продажу. Стоимость одного литра свежего сбора начинается примерно от 600 рублей.
До конца сезона, по прогнозу специалистов, мед будут качать еще два раза. В дальнейшем его цена может снизиться.
Ранее amic.ru писал, что в двух районах Алтайского края фиксируют массовую гибель пчел. Пасечники винят в этом химическую обработку полей рапса, которая прошла в конце июня.
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