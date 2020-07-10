В России хотят поднять штрафы за скорость и проезд на "красный"

Российским автолюбителям могут поднять штрафы за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а за грязные номера – уменьшить. Как сообщает РИА Новости, с соответствующей инициативой выступил Общероссийский народный фронт.
В рабочей группе "Защита прав автомобилистов" уверены, что сейчас слишком низкие штрафы за несоблюдение скоростного режима и проезд на "красный".
Они предлагают установить планку штрафа для превышения скорости на 40-60 км/ч на 2,5 тысячи рублей, а при повторном нарушении – на 5 тысячах рублей.
Тех же, чья стрелка спидометра показывает скорость на 60 км/ч больше положенного, хотят штрафовать на 5 тысяч рублей либо лишать прав на срок до полугода (при нарушении в населенных пунктах). Пойманным на том же проступке повторно штраф предлагают увеличить уже до 15 тысяч рублей.
За проезд на запрещающий сигнал светофора, по мнению инициаторов, следует штрафовать на 5 тысяч рублей. Это в пять раз больше нынешнего размера.
Кроме того, текст проекта предусматривает аналогичный штраф за управление велосипедом в состоянии опьянения.
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — уточнил руководитель рабочей группы Шкуматов.
Ранее amic.ru писал, что в полиции предложили изменить водительское удостоверение и паспорт транспортного средства.
Комментарии
Фронтовики все проблемы решили...., та же дума!, корманный орган власти, простигосподи.....
Антинародный фронт какой-то.
Учитывая, что заезд за стоплинию штрафуется как проезд на красный - будет хорошее пополнение карманов чиновников.
Вас еще фронтовиков-прихлебателей на фоне эпидемии с вашими пропрезиденскими идеями нам не хватало! Половцы были, Печенеги, были. Теперь вот еще фронтовики....
Очередное поднятие штрафов это роспись власти в своей беспомощности и не компетенции, перекладка ответственности на плечи водителей. Зачем изучать опыт других стран, заниматься транспортной наукой и городским общественным транспортом, повышать безопасность городов? Когда можно поднять в очередной раз штрафы и объявить простых граждан крайними. Как же удобно они устроились в своих кабинетах!
Для начала уберите камеры и знаки 70 на трассах где смысла в этом нет кроме как именно на камеру чё словить!!!!!
10.07.2020 14:51
месный
Для начала уберите камеры и знаки 70 на трассах где смысла в этом нет кроме как именно на камеру чё словить!!!!!
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это где так? прям едешь по трассе где 90 можно и хренак 70?!
10.07.2020 15:25
Mestnyi122
Ага, дорога ровная, прямая, хренак и знак 70 и шкаф с окном на фундаменте с камерой или пустой ваще.
10.07.2020 15:27
месный
Ага, дорога ровная, прямая, хренак и знак 70 и шкаф с окном на фундаменте с камерой или пустой ваще.
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А из шкафа сотрудники как повылезли....!
10.07.2020 15:32
Mestnyi122
А из шкафа сотрудники как повылезли....!
Хренасе! Под чем ездишь?